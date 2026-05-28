El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre un sismo de magnitud 3.7 registrado la noche de este jueves 28 de mayo de 2026 en la región Lima. El evento sísmico ocurrió exactamente a las 19:43 horas y tuvo como referencia una zona ubicada a 15 kilómetros al suroeste de Chilca, en la provincia de Cañete.

De acuerdo con el reporte oficial del Centro Sismológico Nacional (CENSIS), el movimiento telúrico alcanzó una profundidad de 51 kilómetros, característica que suele influir en la percepción moderada del temblor en localidades cercanas al epicentro.

Epicentro del sismo se ubicó cerca de Chilca

El informe técnico del IGP detalló que el epicentro se localizó en las coordenadas latitud -12.64 y longitud -76.79. Asimismo, la intensidad estimada fue de nivel III en Chilca, lo que significa que el evento pudo ser percibido levemente por parte de la población.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni afectaciones personales relacionadas con este movimiento sísmico registrado en la costa central del país.

Perú continúa siendo una zona altamente sísmica

El territorio peruano forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las áreas con mayor actividad sísmica en el mundo. Debido a esta condición geológica, los temblores de diversa magnitud son frecuentes en distintas regiones del país.

Especialistas recuerdan la importancia de mantener activa la cultura de prevención y contar con una mochila de emergencia ante cualquier eventualidad sísmica.

Autoridades recomiendan mantener la calma tras movimientos telúricos

Tras el reporte del sismo, organismos de emergencia reiteraron a la ciudadanía la necesidad de conservar la calma y seguir los protocolos de seguridad establecidos. También se recomienda identificar zonas seguras dentro del hogar y participar en simulacros preventivos.

El monitoreo de la actividad sísmica en Perú se mantiene de forma permanente a través del IGP y otras entidades oficiales encargadas de la gestión del riesgo de desastres.