Familias piden a Defensoría interceder por derecho de niños y jóvenes a la educación

A través de una carta más de 135,000 familias a nivel nacional reunidas en la Asociación Nacional de Padres de Familia de Escuelas de Formación Básica Privada (ANAPEF) expresaron su angustia ante la indolente y abusiva posición de los promotores de la educación privada.

Estos, no aceptan las demandas de los padres por una educación telemática de calidad y con pensiones que se ajusten a la realidad que se vive, donde la economía familiar está en crisis por la pandemia mundial causada por la Covid-19.

La carta remitida resalta que los centros educativos privados están prohibidos de utilizar fórmulas intimidatorias que afecten el normal desenvolvimiento del desarrollo educativo de los alumnos para procurar el cobro de las pensiones escolares, conforme a lo establecido por la Ley Nº 27665 (Ley de Protección a la economía familiar respecto al pago de pensiones en centros y programas educativos privados).

Sin embargo, algunas escuelas usan el chat de las clases para recordar a los niños que sus padres tienen que pagar la pensión, envían correos electrónicos a los padres con nuevos contratos que tiene que ser aceptados tal como ellos lo remiten, sin permitir acuerdos entre partes.

Asimismo, la misiva hace hincapié en que los colegios privados no cumplen con otorgar la información que les ordena el Decreto Legislativo 007-2020-MINEDU, no solo involucra una infracción a nivel administrativo, sino que adicionalmente, no permite a los padres de familia adoptar la mejor decisión para el futuro de sus hijos, ni justifica las pensiones que dichos colegios quieren cobrar durante la crisis sanitaria que vive el país.

ANAPEF quiere reducir el impacto negativo de la pandemia en la formación de niños y adolescentes, buscando que las partes conversen para llegar acuerdos acordes a la nueva normalidad.

“No permitamos que los alumnos se vuelvan rehenes de sus colegios ni que los padres sean coaccionados a renunciar a sus Derechos Constitucionales y Civiles ni mucho menos que la historia juzgue este año como el peor año en la educación del Perú” declaró Agnieszka Céspedes, Presidente de ANAPEF.

De esta forma la asociación de padres solicitó la debida y necesaria intervención institucional de la Defensoría del Pueblo en la problemática referida al cobro de pensiones escolares por clases virtuales en los colegios privados, las mismas que han sido amparadas en el Decreto Legislativo N° 1476, y reglamento Decreto Supremo 007-2020-MINEDU y demás normas legales conexas a nuestra coyuntura actual.

