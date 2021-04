La comisión Agraria del Congreso propuso declarar en emergencia ambiental al lago Titicaca, ubicado en la región Puno, ante la situación crítica de contaminación.

Con ese propósito se aprobó, por unanimidad, el texto sustitutorio del Proyecto de Ley que declara de interés nacional y necesidad publica establecer acciones prioritarias para la descontaminación, conservación y protección de cuencas hidrográficas de las regiones Puno y Moquegua.

La propuesta se orienta a exponer la contaminación hídrica que vienen sufriendo las cuencas hidrográficas en las que se ubica el lago Titicaca, así como las cuencas hidrográficas de la región de Moquegua, que perjudican la vida y las actividades de los pobladores que se sitúan en zonas aledañas, entre las que se encuentran las orientadas al sector agrícolas.

Los proyectos de ley 6892/2020-CR y 6979/2020-CR aluden al estudio realizado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), respecto de las causas que amenazan la calidad del agua del lago Titicaca. Debido a ello se propone declarar en emergencia ambiental los afluentes de este lago a fin de masificar y ejecutar planes de acción inmediatas y de corto plazo.

En el análisis se da cuenta de las acciones emprendidas por la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente para la prevención y recuperación ambiental integral del lago Titicaca y sus afluentes, creada mediante Ley 29906, Ley que declara de necesidad y utilidad pública la prevención y recuperación ambiental integral del lago Titicaca y sus afluentes. Por esto, se estima conveniente proponer una ley declarativa dirigida a la ejecución prioritaria de proyectos de inversión orientados al tratamiento de aguas residuales en la cuenca del lago en mención.

Arapa Roque explicó que la situación de alerta se debe mantener para contrarrestar medidas sobre la intangibilidad del lago Titicaca. Por tanto, es necesario garantizar que en su zona de influencia solo se realice actividades de agricultura, acuicultura, turismo y otras que no lo contaminen.

La ANA ha identificado fuentes contaminantes del lago sagrado, por lo cual es necesario aprobar marcos normativos que declaren también en emergencia ambiental las siete cuencas de los ríos afluentes, ya que estos afrontan problemas graves de contaminación.

El presidente de la Comisión Agraria, Raúl Machaca Mamani (Frepap), recordó que el Titicaca es un lago que compartimos con Bolivia y no queremos que se contamine con metales generados por la minería, el objetivo es que no se sigan vertiendo estos contaminantes si no queremos llegar a la situación del lago Popo o del lago Copaisa, que ya se han secado. Hay estudios que nos previenen de ello y si no se toman acciones preventivas, el Titicaca podría secarse en 50 años, advirtió.

El legislador Lenin Bazán informó que en la Comisión de Pueblos Andino, que él preside, existen también once proyectos que proponen para los ríos en condiciones de contaminación, por lo que es necesario tomar acciones prioritarias para su remediación y acciones eficaces contra la contaminación, dijo. Además, pidió consensuar proyectos de ambas comisiones, medida que finalmente se aprobó.