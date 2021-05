Gisela Valcárcel se pronunció en su programa ‘El artista del año’ sobre la salida de su co-conductor Aldo Díaz, conocido como “El apoteósico”.

Gisela respondió en vivo tras la difusión de unos chats en los que su co conductor arremete contra la rubia conductora y que fueron difundidas por Magaly Tv.

Aseguró que quedó sorprendida por las declaraciones de Aldo Díaz, pues le había entregado confianza como a un amigo suyo.

“Hasta la semana pasada tenía una persona aquí que, disfrazado o no, la verdad que estaba todo bien. Ya me ha pasado otras veces, cual esposo, me tuve que enterar en la televisión”, comentó la popular ‘Señito’.

Gisela Valcárcel se mostró indignada al referirse a los chats donde el animador que la acompañó durante varios años en el concurso habla mal de ella y la califica de “desleal”.

Anunció reemplazo

Luego, presentó a Jaime ‘Choca’ Mandros quien sería el reemplazo de Aldo Díaz, curiosamente es otra persona que también fue criticado en el audio difundido.

“Esta noche, una vez más, aceptaré, porque si Aldo no está, yo sí tengo amigos en la televisión. Ayer le dije (A ‘Choca’) que me acompañe, en él está reposada mi confianza, señoras y señores. Esta noche me acompaña un amigo maravilloso, Jaime ‘Choca’ Mandros”, agregó Gisela Valcárcel.

¿Qué dijo ‘el apoteósico’?

El audio difundido por Magaly Tv es claro y Aldo Díaz ‘el apoteósico’ se manda con todo al sospechar que sería dejado de lado.

“No me han llamado. Me cambiaron por Orderique. No la voy a llamar ni c*****. Es desleal esa hue****. Ni siquiera gracias por todos los años que le ayudé a amasar su fortuna. Le corresponde a ella o al post productor (que me llamen)”, se lee en los mensajes de Aldo Díaz.