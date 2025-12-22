El reconocido cantante y actor venezolano, Guillermo Dávila, se sentó en el sillón rojo de El valor de la verdad para someterse al polígrafo y aclarar los episodios más controversiales de su vida.

Acompañado por su mánager, Félix Orco, y su amiga Marcela Navarro, el artista decidió retirarse en el cuarto nivel del concurso, asegurando un premio de 20 mil soles tras sentir que las preguntas se tornaban cada vez más comprometedoras, comparando la situación con estar rodeado de «misiles».

Dávila aprovechó el espacio televisivo conducido por Beto Ortiz no solo para llevarse el dinero, sino para explicar el contexto de sus declaraciones pasadas y narrar experiencias desconocidas sobre su carrera y vida personal.

La verdad sobre Vasco Madueño y el «accidente»

Uno de los momentos más tensos de la noche giró en torno a su hijo peruano, Vasco Madueño. Al ser consultado sobre si dijo que Vasco fue un «accidente», Dávila confirmó la veracidad de la respuesta, pero explicó que sus palabras fueron malinterpretadas.

Según el cantante, se refería a un «accidente» en el método anticonceptivo o a que no fue planificado, y no a que su hijo fuera un error existencial, lamentando que la prensa y el «boca a boca» tergiversaran su intención durante años.

El artista reveló que, durante la enfermedad de la madre de Vasco, él intentó apoyar económicamente de manera encubierta para evitar que la prensa desmereciera sus intenciones.

Relató cómo asistió a un concierto benéfico organizado por su hijo utilizando tres disfraces distintos para no ser reconocido: primero de un surfista «marihuanoso«, luego de un rockero anciano y finalmente de charro mexicano.

Dávila confesó que su objetivo era brindarle paz a Vasco en un momento duro y que, aunque logró ingresar al camerino y verlo brevemente, tuvo que retirarse rápido para no causar revuelo.

Asimismo, el propio Vasco Madueño participó mediante un video preguntando a su padre si estaba orgulloso de él.

Dávila respondió afirmativamente, destacando que ve en su hijo muchas de sus propias cualidades, como el amor por la naturaleza y ciertos principios, y afirmó que fue manipulado por terceros y por intereses mediáticos en su contra durante su infancia.

Intentos de conquista: Gisela Valcárcel y otros amores

En el plano sentimental, el intérprete de «Solo pienso en ti» admitió un episodio con la conductora Gisela Valcárcel. Confirmó que intentó besarla a la fuerza cuando llegó a Perú por primera vez para promocionar sus temas.

Dávila detalló que, aunque él era un joven irreverente y exitoso, Gisela se resistió en todo momento, gritó y no cedió, probablemente porque tenía pareja en ese entonces.

A pesar de ese incidente, el cantante expresó su admiración por la inteligencia y trayectoria de la «Señito», con quien luego trabajó en la obra de teatro El Submarino.

El venezolano también confirmó romances fugaces pero intensos. Mencionó haber tenido una relación con la actriz Denise Dibós, con quien apenas se tomaron de la mano y salieron por menos de un año debido a su regreso a Venezuela.

De igual forma, calificó su relación con María Conchita Alonso con un nivel de intensidad de «100 sobre 100», describiéndola como una mujer de una sensualidad arrolladora.

Política, amenazas y el cassette para Keiko

Dávila reveló que su salida de Venezuela en 2014 fue forzada por amenazas directas del régimen chavista.

Narró un escalofriante episodio en el que recibió una llamada telefónica donde le describieron con exactitud la ropa de su esposa y las notas de matemáticas de su hijo, advirtiéndole que dejara de opinar contra el gobierno o atuviera a las consecuencias.

Además, señaló que el oficialismo utilizó su situación familiar con Vasco para atacarlo moralmente, tildándolo de mal padre para desacreditar su postura política opositora.

Un dato curioso que surgió en el programa fue su vínculo con Keiko Fujimori. Dávila confirmó que le dedicó canciones, aclarando que ocurrió cuando ella tenía alrededor de 19 años y pasaba por un momento triste al asumir el cargo de Primera Dama.

Fue Denise Dibós quien los presentó, y Dávila, al verla decaída, le grabó un cassette con música para animarla, sin intenciones románticas, sino como un gesto de amistad.

El cuestionario completo

A continuación, reseñamos las 18 preguntas que Guillermo Dávila respondió con la verdad para ganar los 20 mil soles:

¿Dijiste que Vasco fue un accidente? Sí. (Explicó que se refería a que no fue planificado). ¿Te arrepientes de negar a tu hijo? No. (Aclaró que no lo negó, sino que reaccionó con confusión ante la prensa). ¿Manipularon a tu hijo en tu contra? Sí. (Señaló intereses mediáticos y de adultos alrededor del niño). ¿Estás orgulloso de mí (pregunta de Vasco)? Sí. (Destacó la nobleza y parecido de su hijo con él). ¿Utilizaron a tu hijo Vasco para atacarte en Venezuela? Sí. (El régimen usó el escándalo para desacreditarlo políticamente). ¿Amenazó el gobierno de Hugo Chávez a tu familia? Sí. (Recibió llamadas de inteligencia describiendo a su familia, lo que forzó su exilio). ¿Tuviste un amorío con Denise Dibós? Sí. (Fue una relación breve donde llegaron a ser pareja). ¿Intentaste besar a la fuerza a Gisela Valcárcel? Sí. (Admitió el intento fallido en su juventud). ¿Tuviste una relación con María Conchita Alonso? Sí. (La describió como una relación muy intensa). ¿Te agarraron los testículos tus fans? Sí. (Ocurrió en un concierto con escenario bajo por falta de seguridad). ¿Le dedicaste canciones a Keiko Fujimori? Sí. (Le grabó un cassette para animarla cuando era joven). ¿Debutaste con la empleada de tu casa? Sí. (Ocurrió cuando tenía entre 12 y 13 años). ¿Ayudaste a José Feliciano a conquistar mujeres? Sí. (Le servía de guía visual para describir a las mujeres en fiestas). ¿Ayudaste a Ricardo Montaner con su carrera musical? Sí. (Facilitó el contacto con un sello disquero al inicio de su carrera). ¿Te tiraste de un paracaídas de niño? Sí. (Fabricó uno casero y saltó de una montaña, lastimándose). ¿Quisieron armarte un romance con July Pinedo? Sí. (Fue una estrategia de producción que no prosperó). ¿Fue tu pareja Catherine Fulop? Sí. (Fueron novios antes de que ella se casara con Fernando Carrillo). ¿Has tenido una erección en una escena de novela? Sí. (Cambió su respuesta del polígrafo para admitir que sí le ocurrió).