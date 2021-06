Luca, la nueva película de Disney y Pixar, ya está disponible exclusivamente en Disney+, pero esta semana contó con un evento muy especial.

Se trata de una premier mundial en Cinque Terre, en la costa de la Riviera italiana, mientras que desde El Capitan Theather en Los Ángeles, se realizó una premiere global.

El director Enrico Casarosa y la productora Andrea Warren viajaron a Italia para la presentación, y participaron de las actividades donde no faltaron las tradicionales Vespa, gelatos y toda la magia local.

Luca, está inspirada en el lugar donde creció su director, Cinque Terre en la costa de la Riviera italiana, quien comentó al respecto: “Pasé los veranos en pueblos pequeños de la costa”.

“Cinque Terre está muy cerca del lugar en el que crecí. Me mudé a Estados Unidos cuando tenía veintitantos años y, como pasa muchas veces, cuanto más lejos estás de tus raíces, más las valoras”, cuenta Cinque Terre.

(Photo by Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney)

En Los Angeles

Anoche, se celebró la premiere mundial de LUCA de Disney y Pixar en el icónico cine, El Capitan Theatre, en Hollywood.

La alfombra roja contó con la participación del director Enrico Casarosa, la productora Andrea Warren, Bob Chapek Chief Executive Officer of The Walt Disney Company, Pete Docter Chief Creative Officer y Bob Iger Executive Chairman de The Walt Disney Company, entre otros.

Sobre la película, Andrea Warren comentó: “Es una historia mágica sobre el paso de la niñez a la adultez. Nos recuerda a las personas que influyeron en nosotros en el camino”.

El Capitan Theatre (Photo by Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney)

Sinopsis

Ambientada en un hermoso pueblo costero de la Riviera italiana, la nueva película animada original de Disney y Pixar Luca es la historia del paso de la niñez a la adultez de un niño que vive un verano inolvidable repleto de gelato, pastas y viajes interminables en scooter.

Luca comparte estas aventuras con su nuevo mejor amigo Alberto, pero toda la diversión se ve amenazada por un secreto muy bien escondido: ambos son monstruos marinos de un mundo que se encuentra justo por debajo de la superficie del agua.

Luca presenta las voces originales en inglés de Jacob Tremblay como Luca Paguro; Jack Dylan Grazer como Alberto Scorfano; Emma Berman como Giulia Marcovaldo; Saverio Raimondo como Ercole Visconti; Maya Rudolph como Daniela, la mamá de Luca; Marco Barricelli como Massimo, el papá de Giulia; Jim Gaffigan como Lorenzo, el papá de Luca; Sandy Martin como la abuela de Luca y Giacomo Gianniotti como el pescador local.

Luca, la película número 24 de Pixar Animation Studios, está dirigida por el nominado a los premios Oscar® Enrico Casarosa (LA LUNA), producida por Andrea Warren (LAVA, CARS 3) y cuenta con música del galardonado compositor Dan Romer (Una niña maravillosa, Maniac). LUCA estrena en exclusiva en Disney+ hoy 18 de junio de 2021.