Quizás los has visto esperando en interminables filas a las afueras de una tienda Xiaomi, desde muy tempranas horas para poder entrar, y los has confundido con los fanáticos de un nuevo equipo de fútbol.

Tal vez, hasta uno de ellos se te ha acercado en la calle para explicarte los increíbles beneficios de la marca, y has pensado que en realidad se trata de algún vendedor o comisionista de la compañía.

Sin embargo, lo que probablemente no sabes, es que en ambos casos has estado en presencia de los ‘Xiaomi Fans’; una enorme comunidad de apasionados y fieles seguidores que tiene la marca en diferentes países del mundo, que además de acercar a la compañía entre su círculo de familiares y amigos, comparten un propósito en común: ayudar a mejorar y transformar la vida de millones de personas, a través de la tecnología más innovadora, sin importar su condición socioeconómica.

“Ser un ‘xiaomi Fan’ no se trata solo de amar nuestros productos. Ante todo, se trata de abrazar como propia la filosofía fundacional de la marca de ‘innovación para todos’, mediante la cual buscamos que cada persona en el mundo tenga acceso a la tecnología más avanzada, sin que tenga que comprometer demasiado su presupuesto, con el fin de hacer más cómoda e inteligente su vida. Por eso, cuando se nos pregunta por el secreto del éxito de Xiaomi, la respuesta es simple: en gran medida, es gracias a nuestra comunidad de fans, quienes han contribuido a crear una cultura única de Xiaomi que se extiende por todo el mundo”, afirma Tony Chen, gerente general de Xiaomi Latinoamérica.

A continuación te compartimos 5 cosas que posiblemente no sabías sobre los ‘Xiaomi Fans’ para que puedas seguir conociendo a la comunidad de usuarios más grande y apasionada de la industria a nivel global:

Xiaomi Community:

El punto de encuentro de los miles de ‘Xiaomi Fans’ en cada país, tiene lugar en una plataforma llamada Xiaomi Community, que además de ser un foro online en donde los usuarios pueden compartir opiniones y experiencias relacionadas con los productos y las últimas novedades de la marca (consejos, trucos, reviews, noticias, etc.), también es un espacio en donde las personas pueden participar por premios, concursos, sorteos y actividades pensadas exclusivamente para la comunidad Xiaomi.

Para poder navegar con mayor comodidad y velocidad, puedes descargar la app ‘Xiaomi Community’ totalmente gratis en Google Play. Entre más activos seas y más contenido aportes (responder un hilo, crear un nuevo hilo, dar “me gusta” a una publicación, etc.) podrás ir obteniendo puntos que te darán acceso a actividades especiales, como lanzamientos de productos, asistencia a eventos exclusivos ¡y muchas sorpresas más!

Actualmente, hay 548.656 usuarios registrados en las plataformas de Xiaomi Community en los diferentes países de América Latina, siendo esta la comunidad activa más grande de toda la industria a nivel regional.

“Esta preocupación por mantener una relación cercana con nuestros usuarios, a través de plataformas como ‘Xiaomi Community’, se debe a que desde su fundación Xiaomi se estableció como una compañía centrada en sus fans, pues al considerarlos como amigos, mantenemos viva la cultura única de Xiaomi basada en los fans que está presente en el ADN de la marca”, asegura Chen.

Xiaomi Explorers:

No conforme con establecer una de las plataformas de usuarios más grandes de toda la industria, Xiaomi también cuenta con el programa ‘Xiaomi Explorers’, que busca encontrar y premiar a los ‘Xiaomi Fans’ más fieles y fanáticos de la tecnología, para que sean los primeros en probar los últimos dispositivos de la marca antes de que sean lanzados de manera oficial en cada uno de sus respectivos países.

“En Xiaomi siempre hemos puesto a nuestros fans en el centro de todo lo que hacemos. Por eso, diseñamos este programa para animar a los usuarios más talentosos a que prueben y exploren nuestros productos más recientes antes que nadie, para darlos a conocer al resto del mundo de la forma más creativa e innovadora posible. Así mismo,‘Xiaomi Explores’ es también una oportunidad para que podamos conocer de cerca las opiniones, comentarios y/o sugerencias de nuestros consumidores con el objetivo de seguir desarrollando productos que se ajusten cada vez más a sus necesidades específicas”, enfatiza Chen.

Menos publicidad:

Dicen por ahí que la mejor publicidad es la que va de boca en boca, y si hay una marca en todo el mundo que puede dar fe de eso, es justamente Xiaomi, pues contrario a lo que sucede con otras compañías del sector, Xiaomi no invierte muchos recursos en publicidad y marketing, ya que prefiere focalizar sus esfuerzos en fortalecer los canales de comunicación directa con los miembros de su comunidad, para seguir construyendo y consolidando su reputación mediante el voz a voz.

En palabras de Tony Chen, “desde abril de 2018 Xiaomi se comprometió a que su margen de ganancia neto por equipo vendido no superará el 5%. Eso nos ha permitido seguir cumpliendo nuestra promesa de ofrecer la tecnología más innovadora del mercado, a precios accesibles, pues mientras otras compañías optan por reinvertir sus ganancias en publicidad, en Xiaomi preferimos destinar esos recursos en el desarrollo de mejores y más atractivos productos, pues sabemos que no hay mejores embajadores e influencers que nuestros propios usuarios”.

MIUI: el comienzo de todo

Una estrecha interacción con los usuarios, más la incorporación continua de su feedback para mejorar productos y servicios, le han permitido a Xiaomi posicionarse como el líder de la industria en el marketing ‘boca a boca’ para que sus productos lleguen cada vez a más personas.

Sin embargo, contrario a lo que muchos pueden pensar, el primer primer producto de la compañía no fue un celular ni mucho menos una aspiradora robot: fue su sistema operativo MIUI, que precisamente se creó y perfeccionó gracias a la estrecha relación de los desarrolladores de Xiaomi con una comunidad de 100 tech-fans de todo el mundo (bautizados por la propia compañía como los ‘100 patrocinadores de sueños’) quienes, de manera voluntaria, decidieron instalar la primera versión de MIUI en sus respectivos teléfonos móviles, corriendo el riesgo de causarles algún tipo de daño. Esto no sólo no ocurrió sino que, al contrario, muchos más fanáticos de la tecnología continuaron apoyando a Xiaomi con las siguientes actualizaciones de su sistema operativo, hasta lograr el lanzamiento oficial de MIUI 1 en agosto de 2010 en China, consolidando así las bases de la fuerte y cercana relación entre la marca y sus seguidores.

“Muchas de las características de MIUI en nuestros dispositivos se desarrollan a partir de los comentarios y sugerencias de los ‘Xiaomi Fans’. Incluso, hasta el día de hoy, todavía implementamos regularmente actualizaciones en nuestro sistema operativo con todas las características sugeridas por los usuarios y seguidores de la marca, mientras que nuestros ingenieros de I+D mantienen reuniones continuas con los fans de Xiaomi para tener en cuenta sus contribuciones”, explica Chen.

Xiaomi Fan Festival:

Como muestra de gratitud y afecto por todo el apoyo y el cariño recibido hasta la fecha, Xiaomi celebra desde hace unos años su tradicional ‘Xiaomi Fan Festival’, el evento anual más importante de la compañía en todo el mundo, que tiene por objetivo impulsar durante una semana entera, una gran fiesta de compras a nivel global, con ofertas y descuentos especiales que superan los 147 millones de dólares en canales oficiales autorizados.

Igualmente, esta celebración incluye una amplia variedad de campañas y/o actividades en línea para que los fans y seguidores de Xiaomi puedan interactuar y compartir sus experiencias sobre cómo los productos de la marca han influido positivamente, no solo en sus vidas, sino también en las de sus familiares y amigos.

‘Xiaomi Fan Festival’ es el resultado de un enorme esfuerzo de Xiaomi que, cada año, colabora con más de 70 plataformas online y 300 socios offline en 60 mercados diferentes, con el fin de hacer realidad esta importante celebración que busca llevarle a los ‘Xiaomi Fans’ en todo el mundo los productos más innovadores a precios increíbles.

“Esta celebración es, quizá, la expresión más grande de la cultura Xiaomi basada en los fans, aunque ciertamente no es la única. Pues además de ejecutar varias actividades de forma regular en cada uno de los mercados en donde hacemos presencia, como invitar a nuestros seguidores a asistir a la apertura de alguna tienda o a presenciar de forma exclusiva los eventos de lanzamientos, organizamos acciones puntuales que tienen un significado muy especial en nuestra comunidad de seguidores, como cuando invitamos a un fan incondicional a la Bolsa de Hong Kong, para que tocara la campana junto a nuestro fundador, el Sr. Lei Jun, al momento de anunciar la entrada de la marca al mercado de valores de Hong Kong”, concluyó Tony.