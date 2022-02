Ya se encuentra disponible la canción original “Nobody Like U” de RED, la nueva película de Disney y Pixar. La banda sonora original de la película incluye tres canciones originales “Nobody Like U”, “1 True Love y “U Know What’s Up”.

Los temas son interpretadas por la primera boy band de Pixar, “4*Town” y escritas por los cantautores ganadores del Grammy® Billie Eilish y Finneas, con música original del compositor ganador del Oscar®, GRAMMY® y Emmy®, Ludwig Göransson (PANTERA NEGRA, The Mandalorian).

Soundtrack de RED “Nobody like U”

La banda sonora original de RED de Disney y Pixar estará disponible el 11 de marzo, en simultáneo al estreno de la película en Disney+.

Las voces detrás de la boy band de Pixar incluyen a Jordan Fisher como Robaire, Finneas O’Connell como Jesse, Topher Ngo como Aaron T., Grayson Villanueva como Tae Young y Josh Levi como Aaron Z.

RED de Disney y Pixar presenta a Mei Lee (voz en inglés de Rosalie Chiang), una joven de 13 años que se debate entre seguir siendo la obediente hija de su madre y el caos que implica la adolescencia.

Llega el estreno de RED a Disney+

Ming (voz en inglés de Sandra Oh) su madre sobreprotectora y un poco autoritaria, nunca está lejos de ella, una realidad “desafortunada” para una adolescente. Y como si los cambios en sus intereses, relaciones y en su cuerpo no fueran suficientes, cada vez que se emociona demasiado (lo que sucede, prácticamente, siempre) ¡Se convierte en un panda rojo gigante!

Dirigida por la ganadora del Oscar® Domee Shi (cortometraje de Pixar BAO) y producida por Lindsey Collins, RED de Disney y Pixar estrenará en Disney+ el próximo 11 de marzo de 2022.