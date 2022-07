La Xiaomi Mi Home Security Camera 360° no cuesta más de 40 dólares en Latinoamérica, pero sin dudarlo es la mejor opción de cámara de seguridad para mantener una vigilancia 24/7 en tu hogar.

Pero me quedo corto en esa descripción y puedo decir que tiene dos funciones que no tienen nada que envidiar a los complejos sistemas de seguridad que superan el precio de 1000 dólares e incluso, en algunos casos, hasta debes pagar una renta mensual.

Hace 6 años compré por 600 dólares un clásico sistema de Home Security (que aún funciona) para vigilar la parte interna de mi casa. Tenía mi hija muy pequeña y debía vigilar y grabar todo lo que pasaba.

No voy a negar que el sistema era bueno, registraba imágenes en HD, aunque su registro de movimiento no era tan sensible. Previamente debía cablear toda la casa y solo me ofrecía un solo micrófono para detectar sonido.

Lo increíble de la cámara Xiaomi

Hace tres meses compré mi primera Xiaomi Mi Home Security Camera 360° en la versión HD. Fue muy fácil instalarla, sólo bajé la aplicación, tuve que crear una cuenta en Xiaomi, emparejé my Wifi, le inserté una tarjeta de memoria micro SD de 30 GB, la ubiqué con los tornillos incluidos en la parte superior de una ventana de mi casa para vigilar la calle y listo.

La magia vino después y es que encontré dos opciones claves desde el aplicativo My Home de Xiaomi que yo controlo fácilmente desde mi smartphone y que aquí reseño:

Grabación continua en la tarjeta: Esto es interesante porque no necesitarás borrar la micro SD, el sistema simplemente grabará continuamente y podrás guardar por x cantidad de días archivos (esto dependerá de la capacidad de memoria de tu tarjeta). Yo con 30 GB tengo para registrar tres días. A esto se suma la grabación por lotes, que te permite seleccionar no sólo días, sino horas determinadas y exportar a tu celular o compartir por WhatsApp , Telegram , email, etc. Esta opción hace muy fácil guardar ciertos eventos registrados que luego necesites revisar, como por ejemplo, traslado de personas sospechosas, movimientos extraños, etc.



Hay otra opciones que seguro encontrarás en los clásicos reviews, pero aquí destaco algunas: El giro de 360 grados de la cámara que puedes controlar del celular, el microfono de sonido que es muy sensible y puede captar sonidos a distancias considerables, el zoom 4X, el parlante adherido a la cámara y que puede servir hasta de intercomunicador si está cerca a la puerta de casa.

Finalmente te cuento que puedes tener más dispositivos en su casa del mismo tipo y los controlarás desde la aplicación de Xiaomi, pero además puedes compartir tu cámara con tus familiares usando tu ID de Xiaomi para tener más de un ojo vigilante.