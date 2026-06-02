El pasado miércoles 27 de mayo, Xiaomi dió un paso decisivo en su crecimiento dentro del mercado local al inaugurar de manera simultánea cinco nuevas tiendas físicas en Lima Metropolitana, buscando así expandir su apuesta en el país.

Con esta movida, la compañía busca acercar su ecosistema tecnológico a más usuarios, facilitando el acceso a soluciones de smart living en ubicaciones estratégicas como Larcomar, Minka, Plaza Lima Sur, La Rambla Breña y La Rambla San Borja.

New Retail

La apertura incluyó también la renovación de su tienda en Larcomar, ahora bajo un modelo de operación directa que responde a estándares internacionales. Este espacio no solo amplía la disponibilidad de productos, sino que también se posiciona como una vitrina clave para las diversas categorías que posee la marca, permitiendo a los consumidores explorar de manera más completa el catálogo de productos de Xiaomi.

Con esta expansión, la empresa refuerza su apuesta por el modelo New Retail, que integra experiencia física y digital para mejorar la interacción con los clientes. Tal cual indicó Karen Paz Soldán, Xiaomi Store Manager:

“Bueno lo que nosotros queremos como marca es democratizar la tecnología, queremos llevar lo mejor de nuestra tecnología pero al precio justo y queremos llegar a cada rincón del país”.

Novedades Xiaomi

Entre los lanzamientos más destacados figura la nueva Serie Xiaomi 17, compuesta por dispositivos de alta gama que incorporan avances en fotografía, además de mejoras en rendimiento, batería y experiencia multimedia. Esta nueva generación apunta a usuarios que buscan innovación y alto desempeño en un solo equipo.

La estrategia responde a un crecimiento sostenido de Xiaomi en el país, respaldado por una visión centrada en ofrecer tecnología accesible y experiencias conectadas. Con estas nuevas tiendas, la compañía no solo amplía su cobertura, sino que también fortalece su relación con los consumidores peruanos mediante una propuesta más cercana, integral y alineada a sus estándares globales.

