Xiaomi dio un nuevo paso en el mundo del automovilismo digital al revelar el Xiaomi Vision Gran Turismo, su primer hypercar eléctrico conceptual diseñado para la famosa plataforma Gran Turismo 7.

El anuncio marca la entrada de la compañía al prestigioso proyecto Vision Gran Turismo, una iniciativa que reúne a fabricantes visionarios para imaginar los autos del futuro dentro del simulador de carreras.

La invitación llegó directamente de Kazunori Yamauchi, creador y productor de la saga Gran Turismo. Con esta incorporación, Xiaomi se convierte en la primera marca tecnológica en participar en la colección, sumándose como la marca número 36 del proyecto y presentando el vehículo conceptual número 51 dentro de esta reconocida franquicia automotriz virtual.

Durante el evento de presentación, Tianyuan Li, Head of Design de Xiaomi EV, explicó que el desarrollo del vehículo responde a una visión donde el diseño aerodinámico, la eficiencia eléctrica y la inteligencia digital convergen para crear una nueva experiencia de conducción.

Un hypercar eléctrico diseñado por la aerodinámica

El Xiaomi Vision Gran Turismo destaca por un diseño que parece literalmente esculpido por el viento. La cabina adopta una forma de lágrima que se integra de manera fluida con la carrocería, mientras que múltiples cortes y conductos generan canales aerodinámicos a lo largo del vehículo.

Uno de los elementos más llamativos es su luz trasera en forma de halo, que además de aportar identidad visual funciona como una gran salida de aire. Este enfoque permite optimizar el flujo aerodinámico y mejorar el desempeño general del hypercar.

El modelo incorpora innovaciones como Active Wake Control System y Accretion Rims, tecnologías que ayudan a gestionar la resistencia al aire y la estabilidad.

Gracias a pruebas simuladas iterativas, el vehículo logra un coeficiente de arrastre de 0.29, una carga aerodinámica de -1.2 y una eficiencia aerodinámica de 4.1, cifras que buscan equilibrar baja resistencia y alto agarre en curvas, un desafío clave en los hypercars eléctricos.

El desafío de equilibrar velocidad y control

Según Tianyuan Li, el diseño del vehículo responde a una pregunta central en el desarrollo de autos eléctricos de alto rendimiento: cómo encontrar el balance perfecto entre velocidad y estabilidad.

“El gran dilema de los hypercars eléctricos es decidir si se prioriza la mínima resistencia para alcanzar mayor velocidad en línea recta o una máxima carga aerodinámica para dominar las curvas”, explicó Li. Para Xiaomi, la respuesta fue trabajar en una arquitectura aerodinámica capaz de ofrecer lo mejor de ambos mundos.

El resultado sorprendió incluso al propio Yamauchi, quien reconoció el avance logrado por el equipo de diseño. “Cuando observé que Xiaomi había resuelto la contradicción entre baja resistencia aerodinámica y alta carga, realmente quedé impresionado”, afirmó el productor de Gran Turismo.

“Sofa Racer”: una cabina pensada para el conductor

El interior del Xiaomi Vision Gran Turismo introduce un concepto innovador llamado “Sofa Racer”, una propuesta que transforma la experiencia de conducción en un entorno más envolvente y cómodo.

Dentro del habitáculo, tablero, paneles de puertas y asientos se integran visualmente como si fueran parte de un solo circuito continuo. Esta arquitectura crea una cabina que envuelve al conductor y refuerza la sensación de control mientras se conduce a alta velocidad.

El vehículo también integra Xiaomi Pulse, una tecnología que interactúa con el conductor mediante luces y sonido, generando una experiencia dinámica y sensorial dentro del automóvil. Este sistema permite que el auto responda al entorno y al comportamiento del usuario.

Integración con el ecosistema inteligente de Xiaomi

Fiel a su filosofía tecnológica, Xiaomi diseñó este hypercar conceptual para integrarse completamente con su ecosistema “Human x Car x Home”.

Esto significa que el vehículo no solo se enfoca en el rendimiento, sino también en la interacción inteligente entre conductor, automóvil y dispositivos conectados.

El sistema puede detectar el estado del conductor y adaptarse a su ánimo o condiciones de conducción. De esta manera, el vehículo deja de ser simplemente un medio de transporte y se convierte en un compañero inteligente dentro de un ecosistema digital conectado.

Un nuevo capítulo tras el éxito del Xiaomi SU7 Ultra

La llegada del Xiaomi Vision Gran Turismo continúa el impulso que la marca ha logrado en el ámbito del rendimiento eléctrico. Tras el récord del Xiaomi SU7 Ultra en Nürburgring y su posterior incorporación al videojuego Gran Turismo 7, la compañía refuerza su presencia en el universo del automovilismo y la simulación.

Este hypercar conceptual simboliza una nueva etapa para el diseño automotriz eléctrico. En palabras de Yamauchi, representa un camino diferente al de los vehículos impulsados por combustibles fósiles y podría convertirse en un referente para la nueva era de los autos de alto rendimiento.

El Xiaomi Vision Gran Turismo estará en exhibición durante el Mobile World Congress 2026, en el stand de Xiaomi ubicado en el Hall 3, stand 3M30, donde los asistentes podrán conocer de cerca este concepto que une tecnología, diseño y movilidad del futuro.