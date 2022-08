Con la Serie C, realme, la marca de smartphone de más rápido crecimiento en el mundo, pone a disposición del público dispositivos móviles en la gama de entrada con características innovadoras que son un salto de calidad para la categoría y a precios totalmente accesibles.

Desempeño fotográfico

Uno de ellos es el realme C35, el cual integra un sistema de triple cámara: Su lente principal es de 50MP con IA, otro lente macro de 2MP (para grandes fotografías de pequeños detalles) y uno de profundidad para hacer fotos y videos como todo un profesional. Además, su cámara frontal de 8 MP con IA incluye un sensor Sony de primera gama, para selfies más definidas.

El diseño más elegante del segmento de entrada

Fabricado con un grosor de 8,1mm y 189gr de peso, el realme C35 es el teléfono más ligero y elegante no sólo de la serie C, sino de todo el segmento de entrada. No en vano es el primer teléfono de la marca en incluir un diseño completamente plano, el cual brinda un aspecto futurista y moderno.

Pero, ¿Qué hace tan especial al realme C35? Este dispositivo pose algunas características que solo se ven en dispositivos a partir de la gama media. Por ejemplo, la gran pantalla. Y es que, este nuevo smarpthone posee un panel de 6.6 pulgadas Full HD+, que permite disfrutar de fotos, videos y juegos con una gran resolución.

Por otra parte, el realme C35 incluye una potente batería de 5000mAh de larga duración, que garantiza una autonomía energética sin depender de un cargador. Además, la marca incorpora el modo de ahorro de energía, con el que se podrán escuchar hasta 3.6 horas de música en Spotify o 1.8 horas de llamadas con tan sólo 5% de batería.

La seguridad de los usuarios es un aspecto importante para la marca, y por eso, el C35 incorpora un sensor de huellas en la parte lateral del teléfono, el cual se puede reforzar con código PIN de bloque y desbloqueo facial. Así, solo el dueño podrá acceder al contenido del celular.

El realme C35 se puede encontrar en la página web de un operador local. Además, si deseas adquirir el equipo liberado, recuerda que están disponible al público en retailers como Hiraoka, Plaza Vea y en las tiendas oficiales de la marca en Linio y Mercado Libre desde S/ 859.00 soles.