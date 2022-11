En los últimos años, hemos entrado en una nueva era de bienestar. Las personas desean más conocimientos para tener una comprensión más holística de su salud. Garantizar que todos tengan acceso a las herramientas que necesitan para mejorar su salud es crucial y brinda a las personas la oportunidad de crear la mejor versión de sí mismas.

El proyecto de rehabilitación cardíaca en el hogar HeartWise[1] de Samsung representa una solución a este desafío. Una colaboración entre Samsung Research[2] America, Samsung Electronics America y la organización de atención médica Kaiser Permanente, el programa HeartWise fue pionero como alternativa en el hogar a la rehabilitación cardíaca tradicional basada en un centro de atención médica asistida por dispositivos wearables de Samsung.

Este año, el Journal of the American Medical Association, la revista médica líder, revisada por médicos, publicó un artículo[3] que muestra que el programa HeartWise produjo resultados que no solo igualaron la eficacia de los enfoques basados ​​en centros, sino que los superaron.

Para explorar el impacto que programas como HeartWise podrían tener en los modernos sistemas de atención médica, Samsung Newsroom se reunió con Ricky Y. Choi, Head of Digital Health en Samsung Electronics America y profesor clínico en Stanford; y Matthew Wiggins, Head del Health Solutions Lab de Samsung Research America.

Antes de entrar en los detalles de los resultados del estudio, ¿pueden darnos una idea de cómo este modelo de rehabilitación cardíaca en el hogar es diferente de los modelos tradicionales? ¿Y cómo funciona en sintonía con los sistemas establecidos?

[Ricky Y. Choi] En Samsung, creemos que nuestro papel es habilitar tecnológicamente un estándar de atención sin ser necesariamente el proveedor de atención primaria directa. Por lo tanto, estamos agregando otra herramienta para que la usen los proveedores de atención médica.

Es una herramienta que permite a los pacientes participar en la atención desde sus hogares, de una manera cómoda y de un elevado compromiso que no pasa por alto el sistema de atención médica, pero agrega escalabilidad a la cantidad de pacientes a los que se puede brindar atención.

En la práctica, los pacientes hacen el programa desde casa y luego se comunican con su administrador de atención. Nuestro objetivo es encontrar la capa tecnológica que pueda permitir a los pacientes hacer ciertas cosas por su cuenta, desde casa, con controles periódicos con su administrador de casos.

El estudio mostró que los pacientes [1] de recuperación en el hogar tuvieron una mejora del 18,2 % en las readmisiones en los 12 meses posteriores a la recuperación. El programa Samsung HeartWise ha demostrado que la recuperación cardíaca puede, con el apoyo adecuado, ser más eficaz utilizando este modelo en el hogar que en los centros de rehabilitación que mencionó. ¿Pueden hablar de la importancia de este descubrimiento en contexto para los lectores?

[Choi] El estudio confirma la idea de que los pacientes, con el apoyo adecuado, tienen más éxito en el seguimiento de la rehabilitación cardíaca en la comodidad de su hogar. Además, ese éxito se confirma en las medidas tradicionales de resultados de la atención médica, como una disminución asociada en la tasa de reingreso, que es una de las medidas de resultados económicos y de salud más importantes e indicadores de la calidad de la atención médica. Es extremadamente significativo que este sea el caso en diversas poblaciones.

[Matthew Wiggins] Otro aspecto importante del estudio es que demuestra que esto puede funcionar. Anteriormente, la gente decía: “Esto suena genial, pero debe haber evidencia de que los problemas no ocurrirán en el futuro. Necesita ser estudiado y probado”. Sin embargo, ahora estamos empezando a ver que este método sale bien comparado con los modelos tradicionales. De hecho, en este caso salió mejor.

[1] Este estudio de cohorte retrospectivo se realizó entre pacientes de Kaiser Permanente del Sur de California (KPSC), un sistema integrado de atención de la salud que atiende a aproximadamente 4,7 millones de pacientes, quienes participaron en CR entre el 1 de abril de 2018 y el 30 de abril de 2019, y con seguimiento el 30 de abril de 2020. Los datos se analizaron desde enero de 2021 hasta enero de 2022

Ricky Y. Choi

Un estudio anterior en el New England Journal of Medicine también mostró resultados positivos para los programas en el hogar para la recuperación cardíaca. ¿Cuáles eran sus expectativas al entrar en el estudio?

[Wiggins] A los pacientes de Kaiser Permanente en el programa les iba muy bien y estaban muy felices. Toda la información que habíamos apuntado a este programa, que combina los flujos de trabajo clínicos de Kaiser Permanente con la tecnología wearable de Samsung, ayudaría a los que están en el programa de rehabilitación cardíaca en el hogar tanto como a los que están en los programas en centros. Nos alegró ver que el estudio demostró lo que habíamos creído todo el tiempo.

[Choi] Todos estábamos satisfechos con los resultados. El estándar de atención es claro: los pacientes con ciertas afecciones y procedimientos cardíacos deben pasar por un programa de rehabilitación cardíaca. Sin embargo, muy pocos lo hacen. Parte de la razón es que para muchos de estos pacientes puede ser difícil llegar a un programa basado en un centro.

Muchos programas basados ​​en centros tienen limitaciones de capacidad física y de personal. Un programa muy interesante que los pacientes pueden realizar en casa resuelve esos problemas. Así, los pacientes pueden concentrarse más en su salud.

Matthew Wiggins

Este estudio involucró el uso de smartwatches Galaxy, incluidas funciones que están disponibles comercialmente en la última línea de smartwatches Galaxy. ¿Qué papel jugaron estos dispositivos en la investigación y qué características se utilizan en el proceso?

[Choi] Nuestro programa en el hogar se basa en una solución digital que incluye un smartwatch de Samsung, una aplicación para smartwatch y una aplicación que los pacientes descargan en su teléfono personal.

Los smartwatches recopilan datos de biosensores, guían a los pacientes sobre las actividades y recopilan información clave ingresada por el paciente o resultados informados por el paciente.

[Wiggins] Los smartwatches de Samsung utilizados en el programa brindan al usuario información sobre el conteo de pasos, la frecuencia cardíaca y la duración del ejercicio para facilitar el nivel de esfuerzo y la duración adecuados para la asignación del programa de rehabilitación.

También permiten que los pacientes informen cómo se sintieron durante su sesión de ejercicio. Luego proporciona esta información a su equipo de atención para mantenerlos al día durante los controles periódicos.

Otro beneficio de la rehabilitación cardíaca en el hogar es la comodidad para el paciente, y los relojes inteligentes juegan un papel importante en esa comodidad. Los pacientes pueden realizar sus sesiones de ejercicio en su propio horario en el lugar que elijan con un smartwatch de Samsung en su muñeca, en lugar de toda la gestión que debe programarse y viajar, a veces a una gran distancia. Esto conduce a una mayor participación y cumplimiento de la rehabilitación.

El programa HeartWise rastreó la recuperación de más de 13,000 pacientes. Este estudio solo ha visto la participación de más de 2.500 personas. Desde una perspectiva de investigación, ¿cuáles son los beneficios de un número tan grande de participantes?

[Wiggins] El gran tamaño de la muestra da más confianza a los resultados, pero en mi opinión, la inclusión de la muestra de pacientes cardíacos de mayor riesgo que los que participaron en estudios anteriores también es importante.

Además, la diversidad del grupo de sujetos es alentadora, ya que representa una muestra demográfica más amplia de la población de los EE. UU. y las situaciones en las que el programa deberá operar para tener éxito a nivel nacional.

Ricky, eres un médico que trabaja en estrategia empresarial y Matthew, eres el Head del Laboratorio de Soluciones de Salud de Samsung. ¿Cómo fue traer sus respectivas áreas de interés y experiencia a este proyecto?

[Choi] Soy profesor clínico en Stanford y médico en ejercicio con casi 15 años de experiencia práctica. Vine a Samsung porque quería mover la aguja en salud a través de soluciones innovadoras a escala.

HeartWise es un gran ejemplo de lo que el poder de la innovación de Samsung podría hacer en la salud. Ha sido un privilegio trabajar con colegas tan brillantes y con vocación misionera en investigación y desarrollo.

[Wiggins] Cerrar la brecha entre lo que puede hacer la tecnología wearable y cómo puede integrarse en los flujos de trabajo clínicos del mundo real es una pieza fundamental para habilitar el futuro de la salud digital.

Es un honor para mí ser parte de esta asociación innovadora y colaborativa que está trabajando con éxito a través de todos estos desafíos.