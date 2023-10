El peruano Carlo Angeles Manturano ha sido reconocido en el prestigioso Foro de Democracia de Atenas como uno de los 10 Innovadores de la Democracia del Siglo XXI.

Este reconocimiento internacional lo coloca junto a expertos mundiales y lo convierte en el único representante del Perú y el miembro más joven del foro promovido por The New York Times.

En una ceremonia celebrada el 27 de septiembre en la capital griega, Carlo Angeles fue premiado por su trayectoria y compromiso con la construcción de mecanismos de participación a nivel local, nacional e internacional. Es un referente en la promoción de la democracia participativa y la participación ciudadana.

Entre las figuras reconocidas junto a Angeles destacan Graca Fonseca – ex Ministra de Cultura de Portugal, Audrey Tang – Ministra de Asuntos Digitales de Taiwán; Joan Burton – ex Ministra de Protección Social de Irlanda; Naheed Nenshi – ex Alcalde de Calgary; Ximena Peredo – Secretaria de Participación Ciudadana del Gobierno de Nuevo León; y Matúš Vallo – Alcalde de Bratislava.

Angeles Manturano ha sido reconocido con el prestigioso premio Global Democracy Award de la Academia de Artes y Ciencias Políticas de Washington y por el Congreso de la República del Perú por su labor ambientalista y animalista.

Durante su gestión como regidor metropolitano de Lima (2019-2022), participó activamente en la recuperación de espacios públicos y la defensa de las áreas verdes. Impulsó la plantación de más de 120,000 árboles y recuperó más de 39 hectáreas de Lomas de Lima.