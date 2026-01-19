El mundo de la moda internacional amaneció de luto este lunes tras conocerse la muerte de Valentino Garavani, uno de los diseñadores más influyentes del siglo XX y fundador de la emblemática casa Valentino.

El creador italiano falleció a los 93 años en su residencia de Roma, rodeado de sus familiares y personas más cercanas, de acuerdo con la información difundida por la Fundación Valentino Garavani y replicada por la agencia de noticias italiana ANSA.

La noticia generó un impacto inmediato en la industria de la alta costura, donde Garavani es considerado una figura clave en la consolidación del prestigio de la moda italiana a nivel global.

A través de un comunicado publicado en los perfiles oficiales de Instagram del diseñador y de su fundación, se confirmó el deceso con un mensaje breve y emotivo: “Nuestro fundador, Valentino Garavani, falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos”.

Velatorio y funeral en Roma

Como parte de los homenajes póstumos, el cuerpo de Valentino Garavani será velado en PM23, ubicado en Piazza Mignanelli 23, durante los días miércoles y jueves, en el horario de 11:00 a 18:00 horas.

Este espacio, estrechamente vinculado a la historia del diseñador, permitirá que el público y representantes del sector de la moda rindan tributo a su trayectoria.

El funeral se realizará el viernes en la Basílica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, situada en Piazza della Repubblica 8, a partir de las 11:00 horas.

Se espera la asistencia de figuras destacadas del diseño, la cultura y la sociedad italiana, además de colaboradores y amigos cercanos del creador.

Un legado que trascendió generaciones

Aunque Valentino Garavani se retiró oficialmente de la industria en 2008, su influencia nunca desapareció.

Tras su salida, cedió el control creativo de la firma que lleva su nombre -convertida hoy en un emporio global- a Alessandro Michele, pero su estética y visión continuaron marcando el rumbo de la moda italiana contemporánea.

Especialistas y cronistas del sector han recordado que uno de los hitos más importantes de su carrera fue el desfile de alta costura presentado en Pitti Immagine en 1962.

Aquella colección consolidó a Roma y a Italia como referentes internacionales del diseño, un reconocimiento que se mantuvo vigente durante décadas y que definió la identidad de la alta costura italiana.

Valentino Garavani, símbolo de la moda italiana

Con su fallecimiento, la moda pierde a un creador visionario cuya obra trascendió tendencias y épocas.

Valentino Garavani no solo construyó una marca de prestigio mundial, sino que también dejó una huella cultural profunda que seguirá influyendo en diseñadores y casas de moda en todo el mundo.

Su nombre permanece asociado a la elegancia, la innovación y el refinamiento, valores que consolidaron a Italia como una potencia creativa en la industria del lujo.

El impacto de una figura irrepetible

Aunque Valentino Garavani se retiró oficialmente en 2008, su influencia nunca se diluyó. Tras dejar la dirección creativa de la firma que lleva su nombre -hoy consolidada como un emporio global del lujo-, su legado estético continuó marcando el ADN de la marca y del diseño italiano contemporáneo.

Cada colección posterior mantuvo viva la esencia de elegancia, sofisticación y perfección artesanal que caracterizó su obra.

Uno de los momentos más recordados de su carrera fue el desfile de alta costura presentado en Pitti Immagine en 1962.

Aquella presentación, citada en crónicas especializadas de las décadas siguientes, posicionó definitivamente a Roma y a Italia en el mapa internacional de la moda, abriendo el camino para que el país se consolidara como referente del diseño de lujo.

Reacciones y homenajes tras su fallecimiento

En las horas posteriores a su muerte, diseñadores, modelos, casas de moda y figuras del arte expresaron públicamente su admiración por Valentino Garavani.

Muchos destacaron su capacidad para crear un estilo atemporal y su influencia en generaciones de creativos que encontraron en su obra una referencia obligada.

El sector del lujo coincide en que su legado seguirá vigente no solo a través de la marca Valentino, sino también en la forma en que redefinió la alta costura italiana.

Sus diseños, asociados al refinamiento y a una estética inconfundible, continúan siendo estudiados y celebrados como parte fundamental de la historia de la moda.