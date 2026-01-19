Con una trayectoria que supera las 60 medallas nacionales e internacionales, César Rodríguez Diburga se mantiene como el principal referente de la marcha atlética masculina en el Perú.

Desde Huancayo, el deportista olímpico proyecta su siguiente gran objetivo: clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y volver a competir entre la élite mundial de los 20 kilómetros de marcha.

El camino no será sencillo. Las pruebas clasificatorias comenzarán el próximo año y solo 48 atletas de todo el mundo lograrán asegurar su cupo olímpico.

Sin embargo, Rodríguez confía en su constancia y disciplina para mantenerse en ese grupo selecto.

“Voy a trabajar intensamente para estar entre esos 48 y seguir representando al Perú al más alto nivel”, afirma con convicción.

Clasificatorias olímpicas y preparación constante

El enfoque de César Rodríguez no se limita únicamente a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Antes, el marchista participará en los Juegos Sudamericanos ODESUR, que se desarrollarán en Argentina del 12 al 26 de septiembre.

Esta competencia será clave para medir su nivel y continuar afinando detalles técnicos en su rendimiento deportivo.

La preparación del atleta huancaíno es permanente y meticulosa. Cada etapa del entrenamiento responde a un plan estructurado que busca potenciar su resistencia, velocidad y recuperación.

Además, César combina su carrera deportiva con sus estudios universitarios, ya que actualmente cursa el quinto ciclo de Arquitectura en la Universidad Continental, demostrando un equilibrio entre formación académica y alto rendimiento.

Campamentos de alto nivel y trabajo internacional

Un punto fundamental dentro de su planificación son los campamentos de entrenamiento previos a las competencias.

En esta etapa, César Rodríguez realizará un campamento de aproximadamente un mes en Ecuador, donde trabajará junto a su entrenador Andrés Chocho, reconocido especialista ecuatoriano en marcha atlética y radicado en la ciudad de Cuenca.

Durante este periodo, el marchista entrenará en doble turno, complementando las sesiones con terapias de recuperación y un control estricto de su alimentación.

Esta metodología busca optimizar su estado físico y prevenir lesiones en un calendario exigente de competencias internacionales.

La nutrición como aliada del rendimiento

Para César Rodríguez, la nutrición deportiva cumple un rol determinante en su desempeño. El marchista cuida cada detalle de su dieta diaria para asegurar la energía necesaria durante los entrenamientos y competencias.

“La buena alimentación es clave. Por ejemplo, un día puedo desayunar huevos duros con avena, almorzar carne con arroz y ensalada, y cenar pollo con arroz”, explica.

Este enfoque integral refuerza su preparación y refleja el profesionalismo con el que afronta cada temporada competitiva, especialmente en un ciclo olímpico tan exigente como el que conduce a Los Ángeles 2028.

Un legado de medallas y récords

César Rodríguez no solo es récord nacional en marcha atlética, sino también deportista olímpico con presencia en campeonatos mundiales y múltiples citas polideportivas internacionales.

Entre sus logros más significativos, el atleta destaca la medalla de oro obtenida en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y la medalla de plata en el Mundial Juvenil de 2016, hitos que marcaron su carrera deportiva.

Con la mirada puesta en el futuro, el marchista peruano continúa fortaleciendo su legado y consolidando su nombre como uno de los grandes exponentes del deporte nacional.