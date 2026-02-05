Durante febrero, Huaraz concentra la atención del turismo interno gracias al desarrollo del Carnaval Huaracino, una celebración que combina tradición, expresiones culturales y un entorno natural privilegiado.

La capital ancashina aprovecha esta temporada para consolidarse como un destino estratégico dentro del calendario festivo nacional, atrayendo a viajeros interesados en experiencias culturales y escapadas de varios días.

El atractivo del carnaval se potencia por la ubicación de la ciudad a los pies de la Cordillera Blanca, lo que permite integrar actividades urbanas con visitas a espacios naturales.

Este escenario convierte a febrero en un mes clave para el movimiento turístico y comercial en la región.

Carnaval Huaracino y dinamización del turismo

La programación del Carnaval Huaracino se ha transformado en un motor de viajes hacia Áncash.

Pasacalles, comparsas y rituales tradicionales generan un flujo constante de visitantes que llegan para participar de la fiesta y recorrer la ciudad.

La duración extendida del carnaval favorece estadías más largas y una mayor demanda de servicios turísticos.

Desde el sector transporte, se destaca que este tipo de celebraciones fortalece la conectividad terrestre con Lima y otras ciudades del país, facilitando el acceso a Huaraz y promoviendo un mayor consumo en rubros asociados al turismo.

Calendario festivo 2026: fechas que marcan la temporada

El Carnaval Huaracino se desarrolla entre finales de enero y mediados de febrero con un cronograma diverso.

El viernes 30 de enero se realiza la elección y coronación de la Reina del Carnaval, dando inicio oficial a las celebraciones.

El domingo 1 de febrero tiene lugar el Gran Rompecalle, uno de los eventos más convocantes.

El domingo 8 de febrero se celebra la tradicional Misa de Cruces, mientras que el sábado 14 se lleva a cabo la entrada del Rey Momo y la lectura de bandos.

El domingo 15 se realiza el desfile de carros alegóricos, seguido por el Lunes y Martes de Carnaval, considerados el eje central de la festividad.

El cierre llega el miércoles 18 de febrero con la lectura del testamento y entierro del Rey Momo.

Oferta turística complementaria en Huaraz

Más allá del carnaval, Huaraz ofrece una variedad de atractivos que refuerzan su propuesta turística.

La Plaza de Armas, el Museo Arqueológico de Áncash “Augusto Soriano Infante”, los baños termales de Monterrey y el mirador de Rataquenua figuran entre los puntos más visitados dentro de la ciudad.

Asimismo, la cercanía a lagunas y quebradas de la Cordillera Blanca permite sumar excursiones cortas, lo que amplía la permanencia del visitante y diversifica el gasto turístico.

Condiciones climáticas y recomendaciones

Febrero presenta un clima variable en la sierra ancashina. Si bien es una temporada con presencia de lluvias, estas tienden a disminuir progresivamente.

Las temperaturas frescas y los periodos de sol permiten realizar actividades urbanas y caminatas en zonas de menor altitud.

Para quienes planean viajar, se recomienda llevar ropa impermeable, calzado adecuado, protector solar y vestimenta en capas, considerando los cambios de clima durante el día.

Impacto económico y perfil del visitante

El efecto del carnaval también se refleja en la economía regional. Tras el Carnaval Huaracino 2025, Áncash registró un incremento del 55% en el arribo de pasajeros, evidenciando la capacidad del evento para atraer turismo a nivel nacional.

El perfil predominante del visitante corresponde a adultos jóvenes entre 28 y 37 años, un segmento que impulsa el consumo en transporte, hospedaje, gastronomía y servicios turísticos.

En este contexto, la temporada de carnavales posiciona a Huaraz como un punto de partida para recorrer otros destinos festivos del país, apoyado por la conectividad por carretera desde Lima y diversas ciudades del Perú.