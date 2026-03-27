La reciente edición de COMPASS 2026 confirmó el papel clave de Huawei Cloud en América Latina, consolidando su posicionamiento como proveedor líder en estrategias multicloud y transformación digital.

Más de 150 ejecutivos, autoridades públicas y expertos de la región participaron en este encuentro realizado en China, donde se presentaron avances en inteligencia artificial (IA), infraestructura cloud y seguridad digital.

Huawei Cloud refuerza su apuesta estratégica por América Latina

Durante el evento, la compañía destacó que América Latina representa un eje central dentro de su crecimiento global. Su liderazgo se sustenta en la expansión de regiones cloud, mayor cobertura y una aceleración constante en despliegues tecnológicos.

Esta evolución le permite posicionarse como socio preferente para modelos híbridos y multicloud, clave para empresas que buscan mayor flexibilidad operativa.

Además, Huawei Cloud acompaña a organizaciones en su transición hacia entornos más inteligentes, integrando datos, plataformas avanzadas e IA para optimizar procesos y mejorar la toma de decisiones.

Innovación, especialización y seguridad: los tres pilares hacia 2026

La hoja de ruta presentada por la compañía se apoya en tres ejes fundamentales. En primer lugar, la innovación tecnológica, con nuevas capacidades de cómputo para IA en mercados como Brasil y México, junto con soluciones full-stack que integran cloud público e híbrido.

En segundo lugar, se impulsa una mayor especialización por industrias, adaptando soluciones globales a los desafíos específicos de América Latina. Este enfoque permite resolver necesidades concretas en sectores como finanzas, telecomunicaciones y sector público.

Finalmente, Huawei Cloud fortalece su compromiso con la seguridad cloud, destacando una operación estable sin interrupciones relevantes durante 955 días. La empresa avanza hacia modelos de seguridad end-to-end que facilitan migraciones confiables y protegen datos críticos.

Crecimiento del ecosistema y talento local en la región

El desarrollo regional también se apoya en una fuerte presencia local. Huawei cuenta con más de 20 oficinas y más de 4.400 empleados en América Latina, donde el talento local representa más del 70 %. Esta estrategia no solo fortalece el soporte técnico, sino que también impulsa la economía digital con más de 100.000 empleos indirectos generados.

A través de sus distintas líneas de negocio, la compañía impacta a más de la mitad de la población latinoamericana, colaborando con miles de organizaciones en soluciones empresariales, energía digital y dispositivos.

Resultados sólidos y casos de éxito en transformación digital

Huawei Cloud registra un crecimiento destacado en ingresos de cloud público, posicionándose como el tercer proveedor de infraestructura como servicio (IaaS) en la región. Además, más del 50 % de sus ingresos proviene de su ecosistema de socios, lo que evidencia la solidez de su modelo colaborativo.

Empresas como SMU, Claro y Dataprev han confiado en sus soluciones para avanzar en procesos de transformación digital, especialmente en sectores estratégicos. La satisfacción del cliente también alcanza niveles récord, con altos índices de recomendación y soporte localizado en español y portugués.

La inteligencia artificial como motor del nuevo entorno empresarial

Uno de los puntos más relevantes del evento fue el impacto creciente de la IA en las operaciones empresariales, presente ya en cerca del 90 % de las actividades diarias. Huawei Cloud ha desarrollado soluciones aplicadas en más de 500 escenarios y 30 industrias, impulsando herramientas como AI DataLake, ModelArts y TaurusDB.

Casos concretos incluyen la migración total de sistemas de un banco latinoamericano a la nube, así como el desarrollo de infraestructuras híbridas nacionales y alianzas estratégicas para escalar soluciones tecnológicas en la región.

COMPASS 2026: un reflejo del avance digital regional

Más allá de ser un evento corporativo, COMPASS se posiciona como una plataforma clave para impulsar el ecosistema digital latinoamericano. Huawei Cloud reafirma su compromiso de trabajar junto a clientes y socios para construir un entorno más innovador, seguro y sostenible.