El mundo del espectáculo peruano atraviesa un momento de luto tras confirmarse la muerte de Manolo Rojas, destacado actor cómico e imitador, quien falleció la noche del viernes 27 de marzo en el distrito de La Victoria, a los 63 años.

Su partida ha generado conmoción entre colegas, familiares y seguidores que lo acompañaron a lo largo de su carrera artística.

El artista, cuyo nombre real era Víctor Manuel Rojas Ibáñez, fue hallado sin vida dentro de su vehículo, estacionado en las inmediaciones de su vivienda, ubicada en la urbanización Santa Catalina.

El hecho movilizó a efectivos policiales, quienes llegaron rápidamente al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes.

Investigación en curso sobre la muerte de Manolo Rojas

Las autoridades procedieron a acordonar la zona donde fue encontrado el cuerpo del reconocido comediante peruano, con el objetivo de esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

Aunque de manera preliminar se ha mencionado la posibilidad de un infarto, hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial que confirme la causa exacta de su muerte.

Según reportes difundidos por América Noticias, el cuerpo de Rojas permanecía dentro de su camioneta, estacionada frente a su domicilio.

Este hecho ha incrementado la incertidumbre en torno a lo sucedido, mientras se esperan los resultados de las diligencias policiales.

Reacciones y conmoción en la farándula peruana

La repentina partida de Manolo Rojas provocó la llegada de familiares y figuras del espectáculo al lugar de los hechos.

Entre los asistentes se encontraban colegas cercanos como Hernán Vidaurre y Marcela Luna, quienes expresaron su pesar por la inesperada pérdida del artista.

El impacto emocional fue evidente entre sus seres queridos, quienes atraviesan momentos difíciles tras conocer la noticia.

La comunidad artística también ha comenzado a manifestar su reconocimiento hacia la trayectoria del humorista.

Trayectoria de Manolo Rojas en la televisión peruana

Considerado uno de los grandes referentes del humor nacional, Manolo Rojas construyó una carrera sólida desde sus inicios como cómico ambulante hasta consolidarse en la televisión.

Su talento lo llevó a integrar programas emblemáticos como Risas y Salsa, Risas de América, Los Chistosos y más recientemente El Reventonazo.

Además, participó en producciones de ficción y espacios humorísticos donde destacó por su versatilidad y carisma, cualidades que le permitieron mantenerse vigente durante décadas.

Personajes que marcaron su legado artístico

A lo largo de su carrera, el comediante dio vida a múltiples personajes que quedaron en la memoria del público.

Entre sus imitaciones más recordadas figuran El Brother Pablo, Jorge del Castillo, El Zambo Cavero, El Tigre Tito Navarro y Tongo, interpretaciones que consolidaron su popularidad.

Gracias a su estilo único y su capacidad para conectar con la audiencia, Manolo Rojas se convirtió en una figura imprescindible dentro del entretenimiento peruano.

Artistas y políticos reaccionan a la muerte de Manolo Rojas

Tras confirmarse el fallecimiento de Manolo Rojas, diversas figuras públicas expresaron su pesar y enviaron mensajes de condolencias a la familia del recordado humorista. Las redes sociales se llenaron de mensajes que destacaban su legado y cercanía.

El músico Javier Lobatón manifestó su tristeza con un mensaje directo: “Mis condolencias a la esposa, hijos y familiares de Manolo Rojas. Acaba de partir. Dios lo tenga en su gloria”.

Por su parte, la cantante Cint G, hija de Tongo, recordó el vínculo cercano entre el comediante y su familia.

“Manolo Rojas fue un gran amigo de mi padre y, por ende, se ganó todo mi cariño y respeto. Es una pena muy grande su pronta partida. Mis sinceras condolencias”, expresó.

Asimismo, el político Juan Sheput también se pronunció sobre la pérdida del artista, destacando su impacto en la cultura popular.

“El humor en el Perú está de duelo, pues ha sufrido una gran pérdida: ha fallecido el gran Manolo Rojas. Las circunstancias están por esclarecer, pero la pena ya está instalada en el pueblo peruano que llora este deceso”, señaló.