Durante la Huawei Global Financial EcoWeek realizada en Dongguan, China, la compañía reveló una nueva estrategia enfocada en acelerar la integración de la inteligencia artificial en instituciones financieras.

El modelo colaborativo denominado 4-Win y la evolución del programa RONGHAI buscan resolver uno de los principales desafíos del sector: llevar la IA desde pruebas piloto hacia operaciones bancarias reales y escalables.

La propuesta de Huawei apunta a transformar la forma en que las entidades financieras adoptan tecnología, integrando infraestructura, software especializado y experiencia regional para mejorar eficiencia, seguridad y cumplimiento normativo.

Huawei apuesta por un ecosistema financiero basado en IA

La estrategia presentada por la compañía se sustenta en una coordinación estructurada entre diferentes actores tecnológicos.

Huawei aporta sus capacidades de infraestructura TIC y computación en la nube, mientras que los proveedores de software independientes (ISV) desarrollan aplicaciones específicas para el sector financiero.

A ello se suman los integradores de sistemas regionales (SI), encargados de adaptar e implementar las soluciones en entornos reales.

Según explicó Leo Chen, vicepresidente sénior y presidente de ventas empresariales de Huawei, la empresa busca impulsar la adopción de la inteligencia artificial mediante una plataforma abierta que facilite el desarrollo e implementación de agentes de IA en distintos mercados.

El ejecutivo destacó que la industria necesita evolucionar desde modelos centrados únicamente en productos hacia esquemas orientados a la transformación digital integral.

Bajo este enfoque, Huawei pretende acelerar la modernización de procesos críticos dentro de bancos y organizaciones financieras.

Saudi R Bank muestra cómo funciona el modelo 4-Win

Uno de los ejemplos destacados durante el evento fue el despliegue realizado en Saudi R Bank, donde la entidad enfrentaba dificultades operativas relacionadas con documentación crediticia y procesos de cumplimiento regulatorio.

En este proyecto, Huawei proporcionó la infraestructura de nube y capacidad de procesamiento necesarias para soportar aplicaciones de IA de alta demanda.

Paralelamente, el proveedor de software independiente Neuxnet implementó herramientas inteligentes de análisis y automatización orientadas a optimizar flujos de trabajo financieros.

La combinación permitió crear un entorno estable, seguro y compatible con los estándares regulatorios del sector bancario.

Gracias a esta arquitectura colaborativa, el banco logró reducir tareas manuales, optimizar costos operativos y mejorar la eficiencia interna.

Beneficios operativos y expansión internacional

La implementación también generó ventajas estratégicas para cada participante del ecosistema.

Mientras la entidad financiera ganó agilidad operativa y liberó recursos humanos para funciones de mayor valor, Neuxnet consiguió escalar su plataforma de IA en un mercado internacional altamente competitivo.

Por su parte, el integrador de sistemas local fortaleció su posición dentro del creciente mercado de integración de soluciones financieras basadas en inteligencia artificial.

Huawei considera este caso como una validación práctica de su enfoque colaborativo, integrando capacidades de computación, aplicaciones y servicios especializados dentro de una misma estructura tecnológica.

La IA redefine el crecimiento del sector financiero

Durante la presentación, Alvin Feng, presidente de Huawei Digital Finance International, aseguró que las instituciones financieras avanzan rápidamente hacia modelos impulsados por inteligencia artificial.

El ejecutivo afirmó que elementos como los datos de alta calidad, las plataformas tecnológicas ágiles y una infraestructura resiliente serán determinantes para acelerar la transformación digital del sector financiero global.

Además, sostuvo que la colaboración entre empresas tecnológicas, desarrolladores de software y actores regionales abrirá nuevas oportunidades de crecimiento e innovación para la industria de servicios financieros.