El segmento cultural de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) presentó la muestra digital “Transitando por Latinoamérica: arte urbano, pueblos e historias”.

El proyecto, que plantea un recorrido por diferentes ciudades de la región, analiza el rol del arte callejero como herramienta de resistencia y expresión social.

Combinada en recursos audiovisuales y fotográficos, la propuesta se organiza en tres tópicos fundamentales: muros en disputa, lienzos callejeros y memoria comunitaria.

Es así como por medio de estas secciones, se espera que las participaciones urbanas presentadas puedan convertirse en plataformas de diálogo intercultural.

Fotografía: UPC Cultural

Ejes temáticos y curaduría

“El arte urbano permite visibilizar memorias y disputas que muchas veces no encuentran lugar en otros espacios. Es una forma de intervenir el paisaje y la manera en que entendemos lo público y lo cultural” destaca Adrián Ávila Bueno, curador de la muestra.

El contenido está pensado para llamar la atención de jóvenes, académicos, agentes culturales, comunidades afrodescendientes y de los pueblos originarios. Con ello, se pretende estimular una reflexión profunda sobre los procesos sociales contemporáneos que atraviesan el territorio latinoamericano.

Fotografía: UPC Cultural

Fotografía: UPC Cultural

Fotografía: UPC Cultural

Alcance regional y transnacional

La exposición recolecta testimonios de ciudades como Valparaíso, Bogotá, Cali, São Paulo, Quito y de diversos pueblos de Perú, Argentina, Guatemala, Ecuador y Chile. El proyecto también incluye miradas desde contextos migrantes en Estados Unidos, por lo que se entiende como una propuesta de índole multinacional.

Igualmente esta diversidad de perspectivas permite registrar la manera en la que el arte urbano se expresa en países como Colombia, Bolivia y Brasil, uniendo distintas historias locales bajo un mismo formato digital.

Experiencia interactiva y libre acceso

La exhibición se encuentra disponible de manera gratuita a través de la plataforma web de UPC Cultural. Los usuarios pueden navegar libremente por los contenidos en un tiempo estimado de entre 20 y 30 minutos.

Asimismo, como complemento de la experiencia, el sitio ofrece material audiovisual adicional, piezas por eje temático y un video trailer de presentación. Este formato interactivo permite que el público en general pueda acceder a la literatura visual del arte urbano.