La Fuerza Aérea del Perú (FAP) ejecutó un traslado aeromédico de emergencia para salvar la vida de una joven de 23 años que permanecía en estado crítico tras complicaciones derivadas de un parto en la ciudad de Chiclayo.

La paciente fue evacuada hacia Lima a bordo del moderno avión ambulancia Beechcraft King Air 360C, donde recibió monitoreo permanente y asistencia médica especializada durante todo el vuelo.

La rápida intervención permitió que la mujer, diagnosticada con hemorragias, infección y daño renal, pueda acceder a tratamiento de alta complejidad en la capital.

Este operativo evidenció la capacidad de respuesta de las instituciones del Estado frente a emergencias médicas de alto riesgo.

Avión ambulancia garantizó atención médica durante el vuelo

Durante el traslado aéreo, el personal de sanidad de la Fuerza Aérea del Perú brindó atención continua a la paciente gracias al equipamiento médico incorporado en la aeronave.

El avión ambulancia cuenta con tecnología especializada para emergencias, permitiendo mantener estabilizados a pacientes críticos mientras son derivados a centros hospitalarios especializados.

El monitoreo permanente del estado de salud de la joven fue clave para garantizar su seguridad durante el recorrido entre Chiclayo y Lima. La operación se desarrolló bajo estrictos protocolos médicos y de seguridad aérea.

SAMU continuó la evacuación hacia hospital de alta complejidad

Tras aterrizar en Lima, equipos del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) del Ministerio de Salud recibieron inmediatamente a la paciente para continuar el traslado por vía terrestre hacia un hospital especializado.

La articulación entre la Fuerza Aérea y el sector Salud permitió acelerar la atención médica en un contexto donde cada minuto resultaba fundamental para preservar la vida de la joven mujer.

Beechcraft King Air 360C fortalece capacidad de respuesta ante emergencias

El avión ambulancia Beechcraft King Air 360C destaca por su moderna infraestructura y capacidad operativa para actuar en diferentes condiciones climáticas y acceder a zonas remotas o de difícil acceso en el país.

Esta aeronave representa una herramienta estratégica para la atención de emergencias médicas, evacuaciones aeromédicas y apoyo humanitario, fortaleciendo la capacidad de respuesta del Estado frente a situaciones críticas que requieren atención inmediata.

Compromiso de la Fuerza Aérea con la vida y la atención oportuna

El exitoso traslado refleja el compromiso del sector Defensa y de la Fuerza Aérea del Perú con la protección de la vida y el bienestar de los ciudadanos.

La coordinación entre diversas entidades permitió que la paciente reciba atención especializada de manera oportuna, aumentando significativamente sus posibilidades de recuperación.

Este tipo de operaciones demuestra la importancia de contar con infraestructura aérea y personal capacitado para actuar rápidamente ante emergencias médicas que requieren evacuación inmediata.