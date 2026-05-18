La evolución de los lentes inteligentes avanza a gran velocidad y cada vez suma más funciones potenciadas por inteligencia artificial.

Estos dispositivos ya no solo permiten capturar imágenes o videos, sino también analizar el entorno en tiempo real y ofrecer respuestas instantáneas a sus usuarios. Sin embargo, detrás de esta innovación tecnológica emergen fuertes preocupaciones relacionadas con la privacidad, la seguridad digital y la protección de datos personales.

ESET, compañía especializada en detección proactiva de amenazas, alertó sobre los peligros asociados al uso de estos dispositivos inteligentes, especialmente porque pueden grabar de manera discreta y recopilar información sensible de terceros sin consentimiento explícito.

El crecimiento de la vigilancia impulsada por lentes inteligentes

La incorporación de cámaras y funciones avanzadas de reconocimiento en los smart glasses genera preocupación en especialistas de ciberseguridad.

Según explicó ESET, estos dispositivos son cada vez más difíciles de distinguir de unos lentes convencionales, lo que facilita la captura silenciosa de imágenes y videos en espacios públicos.

El problema se agrava cuando estas grabaciones se combinan con sistemas de reconocimiento facial e inteligencia artificial. Investigadores de Harvard demostraron que los videos transmitidos desde lentes inteligentes podían conectarse con herramientas de IA capaces de identificar rostros y obtener información pública sobre las personas registradas.

De acuerdo con Mario Micucci, Investigador de Ciberseguridad de ESET Latinoamérica, este tipo de tecnología podría convertirse en una herramienta de vigilancia portátil con capacidad para facilitar situaciones de acoso, intimidación e incluso fraude digital.

Además, advirtió sobre posibles funciones futuras de etiquetado automático mediante reconocimiento facial en espacios públicos.

Qué datos personales podrían quedar expuestos

Los riesgos no se limitan únicamente a la grabación de imágenes. ESET remarcó que cualquier información visualizada a través de los lentes inteligentes podría terminar almacenada en servicios en la nube o plataformas de IA.

Entre los datos sensibles que podrían filtrarse aparecen:

PINs bancarios utilizados en cajeros automáticos o terminales de pago.

utilizados en cajeros automáticos o terminales de pago. Contraseñas escritas en teléfonos o escritorios.

escritas en teléfonos o escritorios. Extractos bancarios y facturas con datos personales.

y facturas con datos personales. Información utilizada para fraudes o suplantación de identidad.

La empresa también advirtió sobre prácticas conocidas como shoulder surfing, donde atacantes observan discretamente las acciones de otras personas para obtener credenciales o información confidencial.

Combinado con tecnologías de reconocimiento facial, esto permitiría crear perfiles digitales detallados para lanzar ataques de phishing o tomar control de cuentas.

Cómo pueden ser hackeados los lentes inteligentes

Al igual que cualquier dispositivo conectado, los smart glasses también pueden ser vulnerables a ciberataques. Desde ESET señalaron distintos métodos que los ciberdelincuentes podrían utilizar para comprometer estos equipos.

Entre los principales vectores de ataque se encuentran:

Explotación del sistema operativo o firmware.

Aplicaciones falsas que imitan software legítimo.

Redes Wi-Fi maliciosas o puntos de acceso falsos.

Interceptación de tráfico de datos.

Técnicas de ingeniería social mediante códigos QR fraudulentos.

Los expertos advierten que un dispositivo comprometido podría utilizarse para espionaje, robo de información privada o incluso vigilancia constante del usuario.

Recomendaciones para proteger la privacidad y la seguridad

Frente a este escenario, ESET compartió varias medidas para minimizar los riesgos asociados al uso de lentes inteligentes. Una de las principales recomendaciones es mantener siempre actualizado el firmware y descargar aplicaciones únicamente desde fuentes confiables.

Además, sugieren:

Activar autenticación multifactor (MFA) .

. Utilizar contraseñas fuertes y únicas.

Desactivar funciones innecesarias de entrenamiento de IA.

Evitar redes Wi-Fi públicas sin VPN.

Revisar y eliminar grabaciones almacenadas periódicamente.

Utilizar biometría o PIN robustos para proteger el acceso al dispositivo.

Para las personas que interactúan con usuarios de lentes inteligentes, la compañía recomienda prestar atención a las luces LED de grabación y actuar si una situación resulta incómoda o sospechosa.

La innovación tecnológica avanza más rápido que la regulación

El crecimiento de la inteligencia artificial aplicada a dispositivos personales abre un debate cada vez más intenso sobre los límites entre innovación y privacidad.

Mientras la tecnología continúa evolucionando, especialistas en ciberseguridad insisten en la necesidad de avanzar en regulaciones y prácticas responsables que protejan los derechos de los usuarios y de las personas que los rodean.

Mario Micucci advirtió que, en muchos casos, la carrera tecnológica avanza más rápido que las medidas de protección de privacidad y seguridad, por lo que seguir de cerca estas transformaciones será clave en los próximos años.