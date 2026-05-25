Un sismo de magnitud 6.5 se registró hoy a las 4:52 p.m. hora local y tuvo como referencia una zona ubicada a 240 kilómetros al sur de Tacna.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el temblor registrado este lunes 25 de mayo de 2026 en el sur del país, tuvo como epicentro la ciudad de Iquique en Chile.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Centro Sismológico Nacional (CENSIS), el evento alcanzó una profundidad de 129 kilómetros, lo que explica que la percepción en superficie haya sido moderada en distintas zonas de la región.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0312

Fecha y Hora Local: 25/05/2026 16:52:44

Magnitud: 6.5

Profundidad: 129km

Latitud: -20.17

Longitud: -70.10

Intensidad: III Tacna

Referencia: 240 km al S de Tacna, Tacna – Tacnahttps://t.co/NSBYfCSZSN — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) May 25, 2026

IGP confirmó intensidad III en Tacna

El organismo técnico detalló que el temblor presentó una intensidad III en Tacna, nivel que suele ser percibido por algunas personas en interiores y que generalmente no provoca daños estructurales significativos.

Las coordenadas del evento sísmico fueron ubicadas en una latitud de -20.17 y longitud -70.10, dentro de una zona de frecuente actividad tectónica debido a la interacción de placas en el litoral peruano.

Autoridades mantienen monitoreo del evento sísmico

Tras el reporte del sismo en Tacna, las autoridades y organismos de monitoreo continúan evaluando cualquier posible incidencia relacionada con el movimiento telúrico. Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni víctimas vinculadas al evento.

El Perú se encuentra dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las áreas con mayor actividad sísmica del mundo, motivo por el cual el IGP mantiene vigilancia permanente sobre los movimientos registrados en el territorio nacional.

Recomendaciones ante un temblor en Perú

Especialistas recuerdan a la población la importancia de contar con una mochila de emergencia, identificar zonas seguras dentro del hogar y mantener la calma durante un evento sísmico.

Asimismo, se recomienda seguir únicamente información oficial difundida por entidades como el IGP, Indeci y las autoridades regionales para evitar la circulación de rumores o datos falsos tras un movimiento sísmico.