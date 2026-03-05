La noche del 5 de marzo de 2026, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 4.8 que se produjo a las 20:40:23 (hora local) en la región Loreto, dentro de la provincia de Datem del Marañón.

El evento fue detectado por el Centro Sismológico Nacional (CENSIS) como parte de su monitoreo permanente de la actividad sísmica en el territorio peruano.

El epicentro se ubicó a 46 kilómetros al oeste de Pastaza, con una profundidad de 115 kilómetros, lo que indica que se trató de un sismo intermedio ocurrido a gran profundidad bajo la superficie.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0119

Fecha y Hora Local: 05/03/2026 20:40:23

Magnitud: 4.8

Profundidad: 115km

Latitud: -4.56

Longitud: -76.99

Intensidad: III Pastaza

Referencia: 46 km al O de Pastaza, Datem del Marañón – Loreto

Ubicación y características del movimiento sísmico

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0119, el evento tuvo coordenadas de latitud -4.56 y longitud -76.99. Estas características permiten identificar con precisión el área donde se originó el movimiento telúrico.

La profundidad de 115 km suele influir en la percepción del sismo en superficie. Cuando un evento sísmico ocurre a mayor profundidad, las ondas sísmicas pueden sentirse en una zona más amplia, aunque generalmente con menor intensidad en comparación con sismos superficiales.

Intensidad reportada en Pastaza

El informe señala que la intensidad alcanzó el nivel III en la escala de Mercalli Modificada en Pastaza. Este nivel corresponde a un temblor leve, que puede ser percibido por algunas personas en interiores, especialmente en reposo, pero que normalmente no provoca daños estructurales.

En muchos casos, este tipo de movimientos solo se perciben como una ligera vibración o balanceo de objetos livianos dentro de viviendas o edificios.

Monitoreo permanente del Instituto Geofísico del Perú

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene un sistema de vigilancia sísmica permanente que permite registrar y analizar cada evento telúrico que ocurre en el país.

A través del Centro Sismológico Nacional, se recopilan datos como magnitud, profundidad, ubicación e intensidad, información clave para comprender la actividad sísmica del Perú.

Este monitoreo constante permite generar reportes técnicos que ayudan a informar a la población y a las autoridades sobre los movimientos sísmicos registrados en diferentes regiones.

Contexto sísmico en la Amazonía peruana

Aunque muchas personas asocian los sismos en Perú principalmente con la costa, la Amazonía peruana también registra movimientos telúricos.

Estos suelen originarse a mayores profundidades, lo que explica que en la mayoría de los casos sean percibidos con baja intensidad.

La región Loreto, por su ubicación geográfica y características geológicas, puede experimentar eventos sísmicos ocasionales detectados por la red de monitoreo nacional.