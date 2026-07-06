Brasil le dijo adiós al Mundial FIFA 2026 tras caer 2-1 frente a Holanda en uno de los encuentros más atractivos de los octavos de final. Brasil y Noruega se enfrentaron este domingo 5 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en un compromiso que reúne a varias de las principales figuras del fútbol internacional.

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La selección brasileña llega con la responsabilidad que históricamente acompaña a la pentacampeona del mundo, mientras que el conjunto noruego buscará confirmar el gran rendimiento que ha mostrado durante el campeonato y consolidarse como una de las sorpresas del torneo.

Brasil busca imponer su historia en el Mundial 2026

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti afronta este desafío tras superar la fase anterior frente a Japón, aunque su camino no ha sido sencillo debido a las ausencias que han obligado al técnico italiano a realizar ajustes en su esquema.

Con jugadores como Vinícius Júnior y Neymar, Brasil intentará imponer su experiencia en instancias decisivas y mantener viva la ilusión de conquistar un nuevo título mundial. La Canarinha sabe que cada eliminatoria exige máxima concentración, especialmente frente a un rival que llega en gran momento futbolístico.

Noruega confía en Haaland y Ødegaard para dar el golpe

La selección de Noruega afronta uno de los partidos más importantes de su historia reciente. El conjunto escandinavo ha encontrado en Erling Haaland a su principal referente ofensivo, respaldado por la creatividad y visión de juego de Martin Ødegaard.

El rendimiento colectivo mostrado durante el torneo ha permitido a Noruega competir de igual a igual frente a selecciones de primer nivel, por lo que buscará aprovechar cualquier oportunidad para sorprender a Brasil y conseguir un histórico boleto a los cuartos de final.

Horario y dónde ver Brasil vs. Noruega EN VIVO

El compromiso se disputará en el MetLife Stadium, recinto que también será escenario de la gran final del Mundial FIFA 2026.

En España, el encuentro podrá seguirse EN VIVO a través de La 1 HD y RTVE Play, desde las 22:00 horas (hora peninsular).

El partido también está programado para las siguientes franjas horarias:

Colombia: 15:00 horas.

15:00 horas. Este de Estados Unidos (ET): 16:00 horas.

16:00 horas. Pacífico de Estados Unidos (PT): 13:00 horas.

Un duelo de estrellas con el pase a cuartos en juego

El enfrentamiento tendrá como protagonistas a dos de los delanteros más determinantes del campeonato: Vinícius Júnior y Erling Haaland, quienes buscarán marcar diferencias en un partido que promete intensidad desde el inicio.

Más allá de las individualidades, ambos equipos saben que cualquier detalle puede resultar decisivo en una eliminatoria directa. La combinación entre la tradición mundialista de Brasil y el crecimiento competitivo de Noruega convierte este encuentro en uno de los más esperados de los octavos de final.