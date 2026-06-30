Ecuador le dijo adiós al Mundial 2026 y México pasa a octavos de final. El duelo entre dos equipos latinoamericanos terminó con el triunfo de «El Tri» charro que demostró superioridad en el campo.

Tras un retraso en el inicio del encuentro por una tormenta eléctrica, el choque se inició con un México dominante en el campo.

Con un gol de Julián Quiñones en el minuto 22 y otro de Raúl Jiménez en el 31, México se impuso y ahora se medirá el 5 de julio con el mejor de la serie entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

¡UFF, GOLAZO DE MÉXICO!



Raúl Jiménez no dudó y puso el 2-0 ante Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/ARhmrKqYPj — DSPORTS (@DSports) July 1, 2026

El Tri, que ofreció hoy en el Estadio Azteca una de sus mejores presentaciones, repetirá la función en octavos el día 5.

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La selección ecuatoriana llegó fortalecida tras protagonizar una de las mayores sorpresas de la fase de grupos al remontar y vencer 2-1 a Alemania, resultado que le permitió avanzar como tercera del Grupo E, pero el sueño acabó rápidamente.

Enfrente tendrá a un conjunto mexicano que firmó una campaña impecable, al sumar los nueve puntos posibles, una marca que solo compartió con Francia y Argentina.

México busca hacer valer su fortaleza en el Estadio Azteca

El conjunto dirigido por Javier Aguirre intentará aprovechar su condición de local para mantener una estadística histórica. Desde los Mundiales disputados en México en 1970 y 1986, el combinado mexicano no ha perdido un encuentro oficial en el Estadio Azteca, escenario que nuevamente lucirá un lleno total para respaldar al Tri.

Además del apoyo de su afición, México cuenta con antecedentes favorables frente a Ecuador. En los enfrentamientos oficiales entre ambas selecciones, los mexicanos registran cinco victorias, un empate y una derrota. Uno de los duelos más recordados fue el triunfo por 2-1 en la fase de grupos del Mundial de Corea-Japón 2002.

Ecuador apuesta por su velocidad y capacidad de sorprender

El equipo dirigido por Sebastián Beccacece buscará repetir el nivel mostrado frente a Alemania para seguir haciendo historia en la competencia. Su principal fortaleza pasa por la velocidad de Gonzalo Plata y la experiencia goleadora de Enner Valencia, quienes lideran el ataque de la selección ecuatoriana.

No obstante, uno de los aspectos por mejorar es la eficacia ofensiva. Ecuador convirtió apenas dos goles en la fase de grupos, pese a generar numerosas ocasiones de peligro, una situación que intentará corregir en un partido donde cada oportunidad puede resultar determinante.

Las figuras que marcarán la diferencia

México presenta una base sólida en todas sus líneas. En defensa destaca Johan Vásquez, acompañado por la experiencia de Edson Álvarez. En el mediocampo sobresalen Erik Lira y Álvaro Fidalgo, mientras que en ofensiva la responsabilidad del gol recae en Julián Quiñones.

Por el lado ecuatoriano, la apuesta será mantener la intensidad, presionar alto y explotar la velocidad por las bandas para romper el equilibrio ante una de las selecciones más consistentes del torneo.

Dónde ver México vs. Ecuador EN VIVO

El compromiso será transmitido en directo por DSports a través de la señal de DirecTV (canales 610 SD y 1610 HD, además de sus señales alternativas). También podrá seguirse mediante la plataforma DGO.

Asimismo, los aficionados tendrán la posibilidad de ver el encuentro mediante los servicios de streaming Paramount+ y Disney+, dependiendo de la disponibilidad en cada país.