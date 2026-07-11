El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que un sismo de magnitud 4.3 se registró a las 23:42:52 horas del viernes 10 de julio de 2026. El evento tuvo como epicentro una zona ubicada 22 kilómetros al suroeste de Lurín, en la región Lima.

Epicentro y características del movimiento sísmico

De acuerdo con el Reporte Sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0431, el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 4.3 y se produjo a una profundidad de 60 kilómetros, con coordenadas latitud -12.42 y longitud -77.01.

El organismo especializado indicó que la intensidad fue de IV en Lurín, nivel que suele ser percibido por gran parte de la población en la zona donde se registra el evento.

¿Dónde se sintió el sismo?

El reporte oficial precisa que el epicentro estuvo localizado 22 kilómetros al suroeste de Lurín, distrito ubicado en el sur de Lima Metropolitana. Debido a la profundidad del evento, el movimiento pudo ser percibido con distinta intensidad en diversos sectores cercanos.

Hasta el momento del reporte difundido por el IGP, no se informó sobre daños materiales ni personas afectadas asociados a este sismo.

El monitoreo sísmico continúa en el país

El Instituto Geofísico del Perú mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica a través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS), que emite reportes oficiales con información sobre la magnitud, profundidad, ubicación e intensidad de los movimientos registrados en el territorio nacional.

Las autoridades recuerdan la importancia de mantener la calma durante un evento sísmico y seguir las recomendaciones de los organismos de gestión del riesgo, además de informarse únicamente mediante fuentes oficiales.