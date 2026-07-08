Durante la madrugada de este 8 de julio de 2026, un sismo de magnitud 3.4 fue registrado en la región Huánuco, de acuerdo con el reporte emitido por el Centro Sismológico Nacional (CENSIS) del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento telúrico ocurrió a las 02:31:40 a. m. (hora local) y tuvo una profundidad de 15 kilómetros, características que corresponden al reporte oficial del organismo especializado.

Epicentro se ubicó al noreste de Huacaybamba

Según el IGP, el epicentro del sismo se localizó a 22 kilómetros al noreste de Huacaybamba, en la provincia del mismo nombre, departamento de Huánuco.

El evento sísmico fue localizado en las coordenadas latitud -8.87 y longitud -76.84, mientras que la intensidad reportada fue de grado II en Huacaybamba, lo que indica un movimiento percibido de manera leve por parte de la población.

¿Qué significa una intensidad II?

Una intensidad II en la escala de percepción indica que el sismo puede ser sentido por algunas personas, especialmente en reposo o dentro de edificaciones, aunque generalmente no provoca daños en la infraestructura.

La intensidad describe cómo se percibe el movimiento en superficie, mientras que la magnitud mide la energía liberada durante el evento sísmico.

Cargando sismos del IGP...

Perú mantiene vigilancia permanente de la actividad sísmica

El Instituto Geofísico del Perú monitorea de forma continua la actividad sísmica en el país debido a que el territorio peruano se encuentra dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y contar con un plan de emergencia familiar para actuar de manera adecuada ante un sismo de mayor intensidad.