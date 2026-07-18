Cada 21 de julio, el Día Mundial del Perro invita a reflexionar sobre una de las principales problemáticas de bienestar animal en el país: el abandono.

En el Perú, cerca de 6 millones de perros viven sin un hogar, una realidad que no solo afecta a los animales, sino que también tiene implicancias para la salud pública, la convivencia ciudadana y el desarrollo de comunidades más responsables.

Frente a este escenario, especialistas y organizaciones coinciden en que la solución requiere un esfuerzo conjunto entre ciudadanos, instituciones y empresas.

La adopción responsable, la educación sobre la tenencia responsable de mascotas y el respaldo a iniciativas de protección animal son acciones que pueden generar un impacto sostenible a largo plazo.

El abandono de perros sigue siendo un desafío para el Perú

De acuerdo con estimaciones del Círculo Peruano de Investigación (CPEI), alrededor de 2 a 4 millones de perros se encuentran en Lima Metropolitana, donde enfrentan diariamente condiciones de vulnerabilidad como hambre, enfermedades, accidentes y diversas formas de maltrato.

Esta situación también evidencia la necesidad de fortalecer la cultura de la adopción responsable y promover políticas que contribuyan a controlar la sobrepoblación canina.

Asimismo, pone en valor el trabajo de asociaciones que rescatan animales, brindan atención veterinaria y buscan familias comprometidas con ofrecerles una segunda oportunidad.

Sin embargo, muchos albergues operan al límite de su capacidad debido al constante ingreso de animales y al reducido número de adopciones.

Por ello, el respaldo de la ciudadanía y del sector privado resulta clave para garantizar la continuidad de estas labores.

La colaboración entre empresas y organizaciones genera impacto social

Una de las organizaciones que trabaja en esta misión es Voz Animal, asociación peruana que desde hace más de diez años desarrolla programas de rescate, recuperación y promoción de la adopción de perros en situación de abandono.

Además de proporcionar atención veterinaria, alimentación y cuidados temporales, impulsa campañas educativas para fomentar la tenencia responsable.

Como parte de este compromiso, Aranwa Hotels Resorts & Spas mantiene desde 2024 una alianza con Voz Animal, iniciativa que ha permitido donar más de US$12.000 para apoyar el rescate y cuidado de perros vulnerables.

Durante este periodo, más de 1.000 perros han visitado los hoteles de la cadena, reflejando el creciente interés por alternativas de turismo Dog Friendly que integren experiencias para las mascotas y, al mismo tiempo, contribuyan con una causa social.

Además, la empresa organiza periódicamente jornadas de adopción junto con la asociación, acercando a decenas de perros rescatados a potenciales familias.

El turismo Dog Friendly también puede promover el bienestar animal

Dentro de esta propuesta, Aranwa Paracas cuenta con el único circuito de Agility de la región, un espacio especialmente acondicionado para la recreación y entrenamiento de perros.

Este tipo de infraestructura responde a una tendencia creciente entre los viajeros que consideran a sus mascotas como parte de la familia y buscan servicios adaptados a sus necesidades.

Para Gonzalo Calderón, CEO de Aranwa Hotels Resorts & Spas, ser una cadena Dog Friendly implica asumir una responsabilidad que va más allá de admitir mascotas en sus instalaciones.

«En Aranwa entendemos que ser una cadena Dog Friendly significa mucho más que abrir nuestras puertas a las mascotas. También implica comprometernos con iniciativas que promuevan su bienestar y ayuden a que más perros encuentren una familia donde puedan vivir con amor y respeto», señaló.

Adoptar también transforma la vida de las familias

Desde Voz Animal recuerdan que adoptar representa una oportunidad para cambiar la vida de un perro rescatado y enriquecer la experiencia de quienes deciden integrarlo a su hogar.

Quienes aún no pueden adoptar también tienen la posibilidad de contribuir mediante donaciones, voluntariado o difundiendo campañas de adopción.

Estas acciones permiten financiar tratamientos veterinarios, alimentación y cuidados para cientos de animales que permanecen a la espera de una familia.

Anaís Anaya, directora de Voz Animal, destaca que cada aporte fortalece la capacidad de las organizaciones para seguir rescatando animales y promoviendo una cultura de mayor responsabilidad hacia las mascotas.

Más allá de una fecha conmemorativa

El Día Mundial del Perro representa una oportunidad para que más empresas incorporen el bienestar animal dentro de sus estrategias de sostenibilidad y responsabilidad social.

Iniciativas como campañas de adopción, alianzas con organizaciones especializadas y programas de sensibilización pueden generar beneficios que trascienden el ámbito corporativo.

Cuando el compromiso empresarial se convierte en una práctica permanente, también fortalece el vínculo con colaboradores, clientes y comunidades, al tiempo que contribuye a construir una sociedad más consciente sobre la importancia de proteger y cuidar a los animales.