En el marco de la conmemoración por el 167.° aniversario de la Inmigración Austro-Alemana, la Municipalidad Distrital de Pozuzo organiza el certamen Miss Pozuzo 2026, un evento que reunirá a cuatro jóvenes aspirantes que buscarán convertirse en la nueva embajadora de la belleza, la cultura y la identidad local.

De esta manera el distrito de Pozuzo se prepara para vivir una de las actividades más esperadas de su calendario festivo.

La ceremonia se realizará el jueves 23 de julio, desde las 7:00 p. m., en el frontis de la Municipalidad Distrital de Pozuzo, donde vecinos y visitantes podrán acompañar una noche dedicada al talento, la elegancia y el compromiso con las tradiciones del distrito.

Cuatro candidatas buscarán representar a Pozuzo durante un año

El concurso contará con la participación de cuatro representantes de instituciones y empresas del distrito, quienes demostrarán no solo su carisma y desenvolvimiento, sino también su conocimiento sobre la historia y el valor cultural de Pozuzo.

Las candidatas son:

Ana Leticia Ballesteros Poma , representante de la Municipalidad Distrital de Pozuzo .

, representante de la . Letzy Ballesteros Randolf , representante de la Asociación para el Desarrollo Integral de Ganaderos y Agricultores de Pozuzo (ADIGAP) .

, representante de la . Celina Mayte Ramos Lino , representante de Carpintería Nishan .

, representante de . Lendy Dulecia Echevarria Schaus, representante de DÖRCHER BIER.

La ganadora tendrá la responsabilidad de representar al distrito en las diferentes actividades oficiales y culturales programadas durante el próximo año.

Una celebración que fortalece la identidad y las tradiciones

El Miss Pozuzo 2026 forma parte del programa oficial de actividades por los 167 años de la Inmigración Austro-Alemana, una fecha que recuerda la llegada de los colonos que marcaron el desarrollo histórico, cultural y social de este distrito de la región Pasco.

Las festividades buscan poner en valor las costumbres, la gastronomía, las expresiones culturales y el legado que distingue a Pozuzo como uno de los destinos con mayor riqueza histórica del país.

Invitan a la población a participar de esta gran fiesta

La Municipalidad Distrital de Pozuzo extendió la invitación a la población y a los visitantes para participar en esta velada, considerada una de las actividades centrales de las celebraciones aniversarias.

Durante la noche se elegirá a la nueva soberana que representará la belleza, cultura e identidad de Pozuzo, en una ceremonia que promete reunir a familias, autoridades y turistas en un ambiente de celebración y orgullo por las raíces del distrito.