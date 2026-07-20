Miss Pozuzo 2026: cuatro candidatas competirán por la corona en el 167.° aniversario del distrito
Miss Pozuzo 2026: cuatro candidatas competirán por la corona en el 167.° aniversario del distrito
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Miss Pozuzo 2026: cuatro candidatas competirán por la corona en el 167.° aniversario del distrito
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En el marco de la conmemoración por el 167.° aniversario de la Inmigración Austro-Alemana, la Municipalidad Distrital de Pozuzo organiza el certamen Miss Pozuzo 2026, un evento que reunirá a cuatro jóvenes aspirantes que buscarán convertirse en la nueva embajadora de la belleza, la cultura y la identidad local.

De esta manera el distrito de Pozuzo se prepara para vivir una de las actividades más esperadas de su calendario festivo.

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La ceremonia se realizará el jueves 23 de julio, desde las 7:00 p. m., en el frontis de la Municipalidad Distrital de Pozuzo, donde vecinos y visitantes podrán acompañar una noche dedicada al talento, la elegancia y el compromiso con las tradiciones del distrito.

Cuatro candidatas buscarán representar a Pozuzo durante un año

El concurso contará con la participación de cuatro representantes de instituciones y empresas del distrito, quienes demostrarán no solo su carisma y desenvolvimiento, sino también su conocimiento sobre la historia y el valor cultural de Pozuzo.

Las candidatas son:

  • Ana Leticia Ballesteros Poma, representante de la Municipalidad Distrital de Pozuzo.
  • Letzy Ballesteros Randolf, representante de la Asociación para el Desarrollo Integral de Ganaderos y Agricultores de Pozuzo (ADIGAP).
  • Celina Mayte Ramos Lino, representante de Carpintería Nishan.
  • Lendy Dulecia Echevarria Schaus, representante de DÖRCHER BIER.

La ganadora tendrá la responsabilidad de representar al distrito en las diferentes actividades oficiales y culturales programadas durante el próximo año.

Una celebración que fortalece la identidad y las tradiciones

El Miss Pozuzo 2026 forma parte del programa oficial de actividades por los 167 años de la Inmigración Austro-Alemana, una fecha que recuerda la llegada de los colonos que marcaron el desarrollo histórico, cultural y social de este distrito de la región Pasco.

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Las festividades buscan poner en valor las costumbres, la gastronomía, las expresiones culturales y el legado que distingue a Pozuzo como uno de los destinos con mayor riqueza histórica del país.

Invitan a la población a participar de esta gran fiesta

La Municipalidad Distrital de Pozuzo extendió la invitación a la población y a los visitantes para participar en esta velada, considerada una de las actividades centrales de las celebraciones aniversarias.

Durante la noche se elegirá a la nueva soberana que representará la belleza, cultura e identidad de Pozuzo, en una ceremonia que promete reunir a familias, autoridades y turistas en un ambiente de celebración y orgullo por las raíces del distrito.

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