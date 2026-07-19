La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo concentró la atención por el enfrentamiento entre Argentina y España, sino también por un acontecimiento que transformó el evento deportivo en un espectáculo de alcance global.

Por primera vez en la historia del torneo, el descanso de la final incluyó un show de medio tiempo inspirado en el formato del Super Bowl, reuniendo a algunos de los artistas más reconocidos del panorama musical internacional.

El espectáculo se desarrolló en el MetLife Stadium, en Nueva York/Nueva Jersey, y fue concebido como una producción de gran escala que integró música en vivo, tecnología audiovisual, coreografías y un mensaje enfocado en la educación, la inclusión y el poder del deporte.

Un elenco internacional convirtió el entretiempo en un evento histórico

La apertura estuvo a cargo de Madonna, quien dio inicio a una secuencia de actuaciones que mantuvo la atención del estadio y de millones de espectadores alrededor del mundo.

Luego fue el turno de BTS, cuya presentación desató una de las mayores ovaciones de la noche con algunos de sus éxitos más conocidos.

Posteriormente, Justin Bieber optó por un formato más íntimo con una interpretación acústica antes de ceder el escenario a Shakira, quien protagonizó uno de los momentos más celebrados del espectáculo junto al artista nigeriano Burna Boy.

El cierre estuvo en manos de Coldplay, acompañado por el reconocido director de orquesta Gustavo Dudamel y el coro infantil PS22 Chorus, en una puesta en escena que combinó música sinfónica, luces y efectos visuales para concluir el espectáculo con un mensaje de unidad.

FIFA y Global Citizen impulsaron una iniciativa con impacto social

Más allá del despliegue artístico, el espectáculo tuvo un propósito solidario. La FIFA, en conjunto con la organización Global Citizen, aprovechó la audiencia mundial de la final para promover el FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa destinada a recaudar recursos para proyectos que amplíen el acceso a la educación y al deporte para niños y jóvenes en distintas regiones del mundo.

La dirección artística estuvo encabezada por Chris Martin, vocalista de Coldplay, quien colaboró en la creación de un show que buscó combinar entretenimiento con una causa de alcance internacional.

El nuevo formato generó aplausos y también debate

La incorporación del espectáculo obligó a extender el descanso del encuentro hasta aproximadamente 27 minutos, una decisión que abrió un intenso debate entre aficionados, analistas y seguidores del fútbol.

Mientras un sector destacó la calidad de la producción y el valor de sumar un componente de entretenimiento a la final más importante del fútbol, otros consideraron que este formato representa un cambio significativo respecto a la tradición que históricamente ha caracterizado a la Copa del Mundo.

Una nueva etapa para las finales del Mundial

Con esta innovadora propuesta, la FIFA dio un paso hacia una nueva forma de presentar su evento más importante, combinando el espectáculo musical con el deporte de alto nivel.

La incorporación de un show de medio tiempo podría marcar un precedente para futuras ediciones del torneo, ampliando el alcance global de la final y acercando el fútbol a nuevas audiencias sin perder de vista el impacto social de iniciativas vinculadas a la educación y el desarrollo juvenil.

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