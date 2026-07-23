Samsung Electronics amplía su ecosistema de dispositivos conectados con la llegada de los Galaxy Watch Ultra2 y Galaxy Watch9, dos relojes inteligentes diseñados para ofrecer un seguimiento más preciso de la salud, mayor rendimiento y una experiencia de uso más cómoda durante todo el día.

La nueva generación apuesta por la inteligencia artificial (IA) para transformar los datos biométricos en recomendaciones prácticas que ayuden a los usuarios a comprender mejor su bienestar.

Ambos dispositivos incorporan avances en autonomía, potencia de procesamiento y calidad de pantalla, reforzando la estrategia de Samsung de integrar la tecnología en el cuidado preventivo de la salud.

Un ecosistema que convierte los datos en información útil

La principal novedad de esta nueva familia de relojes inteligentes es su capacidad para recopilar y analizar información de salud de manera continua.

Gracias a la integración de IA, los dispositivos interpretan los datos obtenidos desde la muñeca para ofrecer información personalizada sobre el estado físico del usuario.

Samsung explica que el objetivo es facilitar el acceso a herramientas que permitan adoptar hábitos saludables mediante información clara y oportuna, transformando métricas complejas en orientación práctica para la vida diaria. Te puede interesar: Samsung: ¿Por qué es la única marca de tecnología entre las 10 más recordadas del país? ›

Más potencia con Snapdragon Wear Elite y una batería de mayor duración

Los nuevos Galaxy Watch Ultra2 y Galaxy Watch9 integran la plataforma Snapdragon Wear® Elite, un procesador pensado para ofrecer un mejor desempeño en aplicaciones, monitoreo constante y funciones inteligentes.

A ello se suma la batería de mayor capacidad incorporada hasta ahora en la línea Galaxy Watch, junto con la pantalla más brillante de la familia, características que buscan mejorar la experiencia de uso tanto en interiores como en exteriores y reducir la necesidad de cargas frecuentes.

Estas mejoras permiten que las funciones de salud y actividad física permanezcan activas durante más tiempo sin comprometer el rendimiento del dispositivo.

Samsung apuesta por una salud preventiva impulsada por inteligencia artificial

Durante la presentación, TM Roh, director ejecutivo, presidente y jefe de la división Device eXperience (DX) de Samsung Electronics, destacó que la compañía busca facilitar el paso desde un modelo de atención reactiva hacia uno preventivo.

Según el ejecutivo, la combinación entre dispositivos conectados y capacidades de inteligencia artificial permite crear una experiencia de salud más integrada, donde los relojes pueden monitorear constantemente los signos vitales y entregar alertas e información útil para que cada usuario tome decisiones informadas sobre su bienestar.

Galaxy Watch Ultra2, pensado para quienes buscan el máximo rendimiento

Dentro de la nueva línea, el Galaxy Watch Ultra2 está orientado a usuarios que realizan actividades deportivas y buscan un seguimiento más especializado de su desempeño.

Samsung señala que este modelo combina un hardware de alto nivel con herramientas avanzadas para el monitoreo deportivo, permitiendo registrar diferentes métricas durante el entrenamiento y acompañar a quienes buscan optimizar su rendimiento físico.

Con esta renovación, la compañía fortalece su propuesta dentro del segmento de los smartwatch premium, integrando innovación en hardware, autonomía y análisis inteligente de datos para ofrecer una experiencia centrada en el bienestar cotidiano.