La nueva plataforma LegalTech peruana integra Inteligencia Artificial para centralizar la gestión integral de los estudios jurídicos. Conoce cómo esta herramienta tecnológica permite automatizar las notificaciones electrónicas, agilizar la búsqueda de jurisprudencia y reducir hasta 15 horas semanales de carga administrativa por abogado.

¿Cuántas veces un abogado ha perdido un plazo procesal por no revisar a tiempo su casilla electrónica? Es una de las preguntas que más quita el sueño a los litigantes en el Perú, y es precisamente el problema que la inteligencia artificial legal está empezando a resolver. La transformación digital del sector legal peruano ha dado un paso fundamental con el lanzamiento oficial de Lexana.pe, una plataforma LegalTech diseñada específicamente para resolver los cuellos de botella operativos que enfrentan a diario los estudios jurídicos y los abogados independientes.

El problema: procesos manuales que le cuestan tiempo (y clientes) al abogado peruano

Históricamente, la práctica legal en el Perú ha dependido de procesos manuales sujetos a error humano: la revisión constante del Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE) del Poder Judicial, el uso de hojas de cálculo fragmentadas para el seguimiento de expedientes, y el registro manual de horas y gastos al final del día.

El SINOE es la casilla electrónica mediante la cual el Poder Judicial notifica resoluciones y actuados judiciales a las partes de un proceso, y esas notificaciones tienen efectos procesales desde el momento en que se publican, independientemente de si el abogado las revisó o no. Esto significa que un plazo puede empezar a correr sin que el estudio se entere, y que un solo error de organización una notificación abierta pero no archivada, una fecha no registrada, un adjunto no descargado puede derivar en la pérdida de un plazo y, en el peor de los casos, en una demanda por responsabilidad profesional.

A esto se suma un problema estructural del mercado: distintos análisis del ecosistema legaltech peruano señalan que el potencial de crecimiento del sector supera incluso al de Chile, pero la adopción tecnológica avanza más lento de lo esperado. Dos frenos se repiten en el diagnóstico del sector: la resistencia generacional de los socios séniors, menos familiarizados con herramientas digitales, y el temor a que automatizar tareas reduzca las horas facturables bajo el tradicional modelo de cobro «por taxímetro». Paradójicamente, especialistas del sector coinciden en que esa lectura es errónea: se estima que hasta el 50% del tiempo administrativo de un estudio jurídico podría eliminarse mediante automatización, y que un abogado dedica en promedio cerca de 30 minutos diarios solo a registrar manualmente sus horas trabajadas.

Para modernizar estos procesos, Lexana ingresa al mercado como un centro de mando integral que sistematiza la administración legal, combinando el conocimiento de expertos en derecho y especialistas en Inteligencia Artificial (IA).

¿Cómo funciona el ecosistema de Lexana?

La arquitectura de la plataforma centraliza las operaciones del despacho mediante cuatro soluciones tecnológicas principales orientadas a la eficiencia:

Automatización 100% del SINOE. El sistema monitorea de forma continua la casilla electrónica del Poder Judicial y procesa las notificaciones de manera automática, enviando alertas inmediatas por WhatsApp al celular del equipo responsable e incluso programando automáticamente las reuniones o audiencias derivadas de cada notificación. Esto mitiga el riesgo de pérdida de plazos procesales por error humano, uno de los puntos más sensibles de la práctica legal peruana.

Gestión unificada de expedientes y gastos. La herramienta reemplaza la dependencia del Excel fragmentado. Permite asignar tareas y responsables, controlar hitos procesales con fechas límite automáticas, y llevar un registro detallado de los costos y gastos internos asociados a cada proceso legal en tiempo real, sin depender de reportes manuales al cierre de mes.

Búsqueda semántica de jurisprudencia con IA. A través de un asistente virtual inteligente, los abogados pueden escanear más de 200,000 expedientes para localizar el párrafo exacto y la información precisa en cuestión de segundos el sistema entrega resultados en menos de 3 segundos junto con un porcentaje de relevancia por cada coincidencia, reduciendo drásticamente las horas de investigación en documentos PDF.

Análisis estratégico de jueces. Procesando datos públicos, la plataforma identifica tendencias y perfiles de más de 250 magistrados, en constante crecimiento. Esta funcionalidad predictiva facilita el diseño de estrategias legales basadas en datos concretos previo al ingreso a una audiencia, en lugar de depender únicamente de la experiencia empírica del litigante.

Impacto en la productividad del despacho

El objetivo principal de la implementación de IA en el sector legal es la reducción de la carga operativa. Según el equipo desarrollador, la adopción de Lexana permite a los profesionales del derecho recuperar hasta 15 horas semanales de trabajo administrativo, un impacto que se percibe especialmente desde las etapas iniciales de uso y que resulta consistente con el potencial de ahorro de hasta el 50% del tiempo administrativo que estiman los especialistas del sector para todo el mercado peruano.

Estudios jurídicos que ya integraron la plataforma reportan resultados similares. Karen Benavides, socia de LEGALCOR Abogados, señala que Lexana «reemplazó tres herramientas y funciona mejor. Es rápida, elegante y realmente entiende nuestro flujo de trabajo.»

Este ahorro de tiempo devuelve a los abogados litigantes la capacidad de enfocarse netamente en el trabajo estratégico y en la rentabilidad de sus firmas, en lugar de en tareas repetitivas de bajo valor agregado.

Planes y acceso a la plataforma

Lexana ofrece tres planes pensados para distintos tamaños de estudio, todos con posibilidad de prueba sin tarjeta de crédito:

Plan Base: gestión de expedientes, seguimiento de equipo y notificaciones del SINOE.

gestión de expedientes, seguimiento de equipo y notificaciones del SINOE. Plan Pro: incluye todo lo del plan Base, más agente de IA, búsqueda de jurisprudencia y análisis de jueces.

incluye todo lo del plan Base, más agente de IA, búsqueda de jurisprudencia y análisis de jueces. Plan Apex: todas las funciones del plan Pro, créditos de IA ilimitados, soporte 24/7 e integraciones a medida.

Panorama del mercado LegalTech en el Perú

Lexana se suma a un ecosistema legaltech peruano todavía joven pero en expansión acelerada, en el que ya conviven soluciones locales y regionales enfocadas en gestión de estudios, firma electrónica y asistentes de IA jurídica. La diferencia de Lexana está en integrar en un solo lugar lo que hoy suele resolverse con dos, tres o más herramientas distintas: la casilla del Poder Judicial, la hoja de cálculo de expedientes, el buscador de jurisprudencia y el control de gastos.

Ese enfoque responde directamente a uno de los hallazgos más citados sobre el sector: los departamentos legales corporativos y estudios ligados a banca, seguros, minería y consumo masivo muestran hoy la mayor apertura a adoptar estas herramientas, mientras que las áreas de litigio y derecho penal más dependientes del criterio humano avanzan con más cautela. Para estas últimas, funciones como el análisis estratégico de jueces o la automatización del SINOE representan justamente una puerta de entrada de bajo riesgo hacia la adopción de IA, porque automatizan tareas operativas sin sustituir el criterio profesional del abogado.

Evento de Lanzamiento: acceso y beneficio exclusivo

La plataforma ya se encuentra operativa y disponible para el mercado peruano. Con el objetivo de democratizar el acceso a esta tecnología, la startup LegalTech permite a los estudios jurídicos solicitar una demostración técnica personalizada a través de su portal oficial (www.lexana.pe).

Para marcar este importante hito en la innovación jurídica, mañana 10 de julio a las 5:00 p.m. presentaremos oficialmente Lexana.pe. Esta solución ha sido desarrollada integrando el conocimiento de expertos legales y especialistas en Inteligencia Artificial.

Como beneficio exclusivo, a todos los profesionales que participen de nuestro evento virtual les brindaremos una licencia del Plan Pro por un mes totalmente libre, para que puedan probar y optimizar la plataforma con sus propios casos reales.

Será un gusto verlos ahí y conversar sobre el futuro del litigio en el país.

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Preguntas frecuentes sobre Lexana e Inteligencia Artificial legal en Perú

¿Qué es el SINOE y por qué es importante automatizarlo? El SINOE (Sistema de Notificaciones Electrónicas) es la casilla electrónica oficial del Poder Judicial del Perú. Las notificaciones publicadas allí tienen efectos procesales inmediatos, por lo que un abogado que no las revisa a tiempo puede perder un plazo aunque no haya leído el documento. Automatizar su monitoreo elimina ese riesgo.

¿Lexana reemplaza el criterio del abogado? No. Lexana automatiza tareas operativas y de investigación —monitoreo del SINOE, organización de expedientes, búsqueda de jurisprudencia, análisis de datos de jueces para que el abogado dedique más tiempo al análisis estratégico y la relación con el cliente, que siguen requiriendo criterio profesional humano.

¿Cuánto cuesta usar Lexana? La plataforma ofrece tres planes (Base, Pro y Apex) con distintos niveles de funcionalidad, y permite iniciar una prueba sin necesidad de tarjeta de crédito. Los detalles y montos actualizados están disponibles en www.lexana.pe.

Conclusión

La adopción de Inteligencia Artificial en el sector legal peruano ya no es una promesa a futuro: es una herramienta operativa que hoy permite a estudios jurídicos y abogados independientes automatizar el SINOE, centralizar expedientes, investigar jurisprudencia en segundos y recuperar hasta 15 horas semanales de trabajo administrativo. Lexana.pe se presenta como una de las primeras plataformas peruanas en integrar estas cuatro capacidades en un solo lugar, en un mercado legaltech que crece rápido pero que todavía tiene mucho terreno por conquistar.

Si quieres conocer la plataforma de primera mano y llevarte un mes gratis del Plan Pro, separa tu cupo para el evento de lanzamiento de mañana 10 de julio a las 5:00 p.m. aquí: https://luma.com/1r6tfo0f.