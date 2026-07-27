Con cifras alarmantes que revelan que el 40% de los jóvenes peruanos sufre de ansiedad y depresión, la reconocida actriz marca su retorno a los escenarios combinando arte, saberes ancestrales y bienestar emocional.



En un momento de profunda urgencia social, donde el país busca sanar sus heridas emocionales y fortalecer su golpeada identidad, el esperado regreso a los escenarios de la destacada actriz de cine, teatro y televisión, María Angélica Vega, tras casi 10 años de ausencia, se convierte en un acontecimiento de verdadero interés nacional.



La artista encarna a Victoria en la aclamada obra «Tiranos», en el espacio cultural Campo Abierto (temporada hasta el 2 de agosto). Este retorno coincide con los informes globales de salud mental que alertan que el 40% de los jóvenes peruanos (18-24 años) presenta dificultades clínicas de ansiedad y depresión, sumado a una crisis silenciosa que afecta a más del 52% de los adultos mayores debido al aislamiento.



Frente a este panorama, la propuesta de Vega trasciende el entretenimiento para convertirse en un refugio de bienestar y reconexión con nuestras raíces.

Arte, bienestar holístico y lucha contra el racismo



Como fundadora de la escuela holística «El Jardín de Angélica», la actriz revalora terapias ancestrales integrando yoga, meditación, ayurveda, reiki y aromaterapia. Su enfoque postula que «el alimento no es solo lo que ingerimos vía oral», promoviendo la nutrición saludable y la energía vital para reconstruir el tejido emocional y fomentar el respeto recíproco.Impacto cultural: Su trabajo también confronta la discriminación estructural en un país donde el Ministerio de Cultura registra más de 1,300 reportes por racismo.



Para Vega, escuchar y aprender de nuestras comunidades quechuas, aimaras y amazónicas es un acto indispensable de conservación cultural y cocreación comunitaria.



Gira nacional, FIL 2026 y Talleres Especializados



El mensaje de identidad y sanación se expande con una nutrida agenda cultural: Feria Internacional del Libro (FIL 2026): Presentaciones el domingo 26 de julio y domingo 2 de agosto en el stand de la Embajada de Grecia, participando en el conversatorio «La ideología del amor» en las familias de Grecia.



Arequipa: Viernes 21 de agosto (7:30 p.m.) en el Centro Cultural Peruano Norteamericano, presentando «Los 4 cuentos eróticos de Acarí» (compilado de Gregorio Martínez, Fondo Editorial del Congreso), un espectáculo de narración oral con música en vivo y ritmos afroperuanos. Talleres de entrenamiento Vocal y Expresión Corporal: Dictados los días 8, 9, 14, 15 y 16 de agosto, brindando un espacio seguro para reconectar con la propia voz y movimiento. Inscripciones abiertas al 919551675.



