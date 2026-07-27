La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio a conocer la lista oficial de ciudadanos que ejercerán como miembros de mesa en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para el domingo 4 de octubre.

Más de 800 mil peruanos fueron seleccionados para integrar las 89.935 mesas de sufragio que funcionarán en todo el país.

La designación se realizó mediante un sorteo público efectuado de manera simultánea en las 125 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), con el propósito de asegurar la correcta instalación de las mesas y el normal desarrollo de la jornada electoral.

¿Cómo saber si eres miembro de mesa para las Elecciones 2026?

La ONPE habilitó una plataforma virtual para que cualquier ciudadano pueda verificar en pocos minutos si fue designado miembro de mesa titular o suplente, además de conocer el local de votación que le corresponde.

Para realizar la consulta sigue estos pasos:

Ingresa al portal oficial: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio Selecciona la opción «Conoce tu local de votación y si eres miembro de mesa». Introduce tu número de DNI y completa el código de seguridad. Haz clic en «Consultar». El sistema mostrará tu local de votación, dirección, número de mesa y si fuiste designado como titular o suplente.

La entidad electoral recomienda guardar o imprimir la constancia para contar con toda la información necesaria antes del día de la votación.

Más de 800 mil ciudadanos fueron designados por la ONPE

El sorteo definió a los integrantes de cada una de las 89.935 mesas de sufragio que funcionarán durante los comicios regionales y municipales. De acuerdo con la Ley N.° 32231, cada mesa estará conformada por un presidente, un secretario, un tercer miembro y seis suplentes.

El incremento en el número de suplentes busca reducir el riesgo de retrasos durante la instalación de las mesas y garantizar que el proceso electoral se desarrolle con normalidad desde las primeras horas del día.

Asimismo, la ONPE precisó que los ciudadanos que desempeñaron esta función en las Elecciones Generales 2026 no participaron en este nuevo sorteo, por lo que no volverán a asumir el cargo en estos comicios.

Capacitación, pago y multa para los miembros de mesa

Las personas seleccionadas deberán asistir a las jornadas de capacitación previstas para los domingos 20 y 27 de septiembre de 2026, donde recibirán orientación sobre la instalación de las mesas, el desarrollo del sufragio y el proceso de escrutinio.

Quienes cumplan con esta responsabilidad recibirán una compensación económica de S/165. En cambio, la multa por no ejercer el cargo asciende a S/275, conforme a las disposiciones vigentes.

¿Quiénes no pueden ser miembros de mesa?

La Ley Orgánica de Elecciones establece que existen ciudadanos impedidos de desempeñar esta función. Entre ellos se encuentran:

Candidatos y personeros de organizaciones políticas.

y de organizaciones políticas. Funcionarios de los organismos electorales .

. Autoridades políticas .

. Miembros en actividad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú .

y de la . Otras personas comprendidas en el artículo 57 de la Ley Orgánica de Elecciones.

Para cualquier consulta adicional, la ONPE recomienda comunicarse con la ODPE correspondiente o revisar la información disponible en su portal institucional.