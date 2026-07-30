El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 5.7 ocurrido este 30 de julio de 2026 a las 19:58:43 (hora local).

De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 116 kilómetros, una característica que suele influir en la percepción del evento en distintas localidades.

¿Dónde se ubicó el epicentro del sismo?

Según la información difundida por el Centro Sismológico Nacional (CENSIS) del IGP, el epicentro se localizó a 42 kilómetros al noreste de Pucallpa, en la provincia de Coronel Portillo, región Ucayali.

Las coordenadas del evento fueron:

Magnitud: 5.7

5.7 Profundidad: 116 km

116 km Latitud: -8.23

-8.23 Longitud: -74.18

-74.18 Referencia: 42 km al noreste de Pucallpa, Coronel Portillo (Ucayali).

¿Qué significa que el sismo haya sido profundo?

La profundidad de 116 kilómetros indica que el evento sísmico se produjo a una distancia considerable bajo la superficie terrestre.

En términos generales, los sismos profundos pueden sentirse en un área más extensa, aunque sus efectos en la superficie suelen variar según las características del terreno y la distancia al epicentro.

Las autoridades especializadas continúan monitoreando la actividad sísmica para determinar cualquier información adicional relacionada con este evento.

IGP mantiene vigilancia permanente de la actividad sísmica

El IGP, a través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS), realiza un monitoreo continuo de los movimientos sísmicos que ocurren en el territorio peruano.

Los reportes oficiales permiten conocer de manera oportuna la magnitud, ubicación y profundidad de cada evento registrado, brindando información confiable para la población.

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