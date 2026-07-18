La región Junín fue escenario de un sismo de magnitud 5.1 la noche de este 18 de julio, según el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento telúrico tuvo como epicentro una zona ubicada a 7 kilómetros al sur de Chupaca, generando una intensidad estimada de IV-V en esa provincia.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0468

Fecha y Hora Local: 18/07/2026,21:24:34

Magnitud: 5.1

Profundidad: 24 km

Latitud: -12.12

Longitud: -75.28

Intensidad: IV-V Chupaca

Referencia: 7 km al S de Chupaca, Chupaca – Junínhttps://t.co/khnZfdehit — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 19, 2026

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CENSIS), el evento sísmico ocurrió a las 21:24:34 horas, con una profundidad de 24 kilómetros, características que permitieron que fuera percibido con claridad por la población de Chupaca y localidades cercanas.

IGP reportó una réplica de magnitud 3.7 en Chupaca

Minutos después del primer movimiento, el IGP informó sobre una réplica de magnitud 3.7, registrada a las 21:41:37 horas.

El segundo evento tuvo una profundidad de 18 kilómetros y su epicentro se ubicó a 14 kilómetros al suroeste de Chupaca, con una intensidad III, por lo que también fue percibido por algunos habitantes de la zona, aunque con menor fuerza.

Características del sismo de magnitud 5.1

Según el reporte oficial del IGP/CENSIS, el movimiento sísmico presentó las siguientes características:

Magnitud: 5.1

5.1 Hora: 21:24:34

21:24:34 Profundidad: 24 kilómetros

24 kilómetros Epicentro: 7 kilómetros al sur de Chupaca, Junín

7 kilómetros al sur de Chupaca, Junín Intensidad: IV-V en Chupaca

En tanto, la réplica fue reportada con los siguientes datos:

Magnitud: 3.7

3.7 Hora: 21:41:37

21:41:37 Profundidad: 18 kilómetros

18 kilómetros Epicentro: 14 kilómetros al suroeste de Chupaca

14 kilómetros al suroeste de Chupaca Intensidad: III

Perú mantiene alta actividad sísmica por su ubicación geológica

El Perú forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta. Debido a la interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, el país registra sismos con frecuencia, por lo que las autoridades recuerdan la importancia de contar con un plan de emergencia familiar, una mochila de emergencia y seguir únicamente la información difundida por organismos oficiales como el IGP y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Hasta el momento, el IGP informó las características técnicas del evento sísmico, mientras que las autoridades competentes continúan con el monitoreo correspondiente.