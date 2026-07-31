La experiencia de compra deportiva en Perú suma un nuevo referente. Nike reabrió su tienda en Jockey Plaza bajo el concepto Nike Rise 2.0, el formato de retail más reciente desarrollado por la marca a nivel mundial. Con esta renovación, la firma apuesta por un espacio que integra innovación, tecnología, diseño y comunidad, ofreciendo una propuesta orientada tanto a deportistas como a quienes incorporan la moda deportiva en su estilo de vida.

Ubicada en el primer nivel de la nave central del centro comercial, la nueva tienda cuenta con más de 700 metros cuadrados, convirtiéndose en la más grande de Nike en Lima y en la primera del país en implementar este formato internacional.

Nike Rise 2.0 busca transformar la experiencia de compra deportiva

El concepto Nike Rise 2.0 va más allá de la exhibición de productos. La propuesta está diseñada para ofrecer una experiencia más cercana e interactiva, donde los consumidores puedan descubrir las principales líneas de la marca mientras participan en espacios creados para fortalecer el vínculo con el deporte y la comunidad.

Entre las categorías disponibles destacan Fútbol, Running, Training, Sportswear y Jordan, reuniendo una amplia oferta para diferentes disciplinas y estilos de vida. La tienda también busca convertirse en un punto de encuentro para atletas y aficionados que encuentran en el deporte una forma de expresión y bienestar.

Personalización con inspiración en la cultura peruana

Uno de los principales atractivos del nuevo establecimiento es Nike By You, el centro de personalización que permite intervenir calzado y prendas seleccionadas con diseños exclusivos.

Los visitantes podrán incorporar gráficos, accesorios y detalles inspirados en la cultura peruana, creando productos únicos que reflejan su personalidad y creatividad. Esta propuesta responde a la tendencia de ofrecer experiencias más personalizadas y una mayor conexión entre la marca y sus consumidores.

Una apuesta por el crecimiento del deporte en Perú

La apertura de esta tienda representa un nuevo paso dentro de la estrategia de expansión de Nike en la región andina. Según explicó Raquel Calvo, Gerente de Nike Direct para la región andina, el formato Rise 2.0 busca fortalecer la presencia de la marca mediante una propuesta que combine una amplia oferta de productos con una experiencia innovadora para los consumidores.

La ejecutiva destacó que este concepto permitirá acercar a los clientes de Perú y Sudamérica una forma distinta de vivir el retail deportivo, integrando espacios modernos con servicios que fomentan una interacción más dinámica con la marca.

Un espacio pensado para atletas y nuevas generaciones

La inauguración coincide con un contexto de crecimiento del interés por el deporte y las actividades físicas en el país. En ese escenario, Nike busca consolidar un espacio que promueva la práctica deportiva, el bienestar y la inspiración para personas de todas las edades.

La marca invita a los visitantes a conocer esta nueva tienda y descubrir un entorno creado para impulsar el rendimiento, la creatividad y la pasión por el deporte, bajo su reconocida filosofía: «Si tienes un cuerpo, eres un atleta».