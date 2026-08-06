En el Perú, cada vez más familias eligen compartir su hogar con un gato. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2025 del INEI, estos felinos representan cerca del 25% del total de mascotas del país, mientras que el 64% de los hogares peruanos convive con al menos un animal de compañía.

Además, el gasto destinado a las mascotas equivale al 5,2% del presupuesto familiar, con un promedio de S/ 51,2 mensuales por hogar.

En el marco del Día Internacional del Gato, que se conmemora cada 8 de agosto, especialistas recuerdan que adoptar un felino implica asumir un compromiso de largo plazo. Un gato puede vivir entre 15 y 20 años, por lo que su bienestar depende de una planificación que considere tanto los cuidados cotidianos como los gastos inesperados.

«Un gato puede vivir entre 15 y 20 años y, durante ese tiempo, requiere una inversión constante en alimentación, controles veterinarios, vacunas y atención ante emergencias. Muchas personas consideran únicamente el desembolso inicial, pero el verdadero reto está en sostener esos cuidados durante toda la vida del animal», explicó Ana María del Castillo, Directora Adjunta de CNT en Mapfre Perú.

La alimentación representa el gasto más constante

Uno de los principales desembolsos asociados al cuidado de un gato corresponde a la alimentación de calidad. Un felino adulto consume entre 60 y 80 gramos de alimento seco al día, por lo que este gasto se mantiene durante toda su vida.

Elegir un alimento adecuado no solo cubre sus necesidades nutricionales, sino que también contribuye a prevenir problemas digestivos, renales y dentales, enfermedades frecuentes en esta especie y que pueden generar mayores costos veterinarios en el futuro.

La prevención ayuda a reducir gastos futuros

Las vacunas y la esterilización son parte de los cuidados esenciales para garantizar una vida saludable. La vacuna triple felina y la antirrábica protegen contra enfermedades potencialmente graves, mientras que la esterilización disminuye el riesgo de diversas patologías y evita camadas no planificadas.

Asimismo, los especialistas recomiendan realizar controles veterinarios preventivos al menos una vez al año y, desde los siete años de edad, aumentar la frecuencia a revisiones semestrales. Los gatos suelen ocultar los síntomas de enfermedad, por lo que una evaluación temprana puede marcar la diferencia en el diagnóstico y tratamiento.

El cuidado de un gato es diferente al de un perro

Aunque muchas personas creen que los cuidados son similares, los gatos tienen necesidades específicas que no deben pasarse por alto. Además de una alimentación formulada para su especie, requieren arena sanitaria con cambios periódicos, rascadores para el mantenimiento de sus uñas y espacios que favorezcan la estimulación física y mental, especialmente porque la mayoría permanece dentro del hogar.

Atender estas necesidades contribuye a prevenir problemas de comportamiento, estrés y enfermedades que pueden incrementar los gastos a largo plazo.

Un seguro de mascotas brinda respaldo ante gastos inesperados

Las emergencias veterinarias representan uno de los mayores desafíos para muchas familias. Accidentes, enfermedades o tratamientos especializados pueden generar desembolsos que afectan el presupuesto del hogar.

Frente a este escenario, Ana María del Castillo señaló que contar con un seguro de mascotas permite afrontar estos imprevistos con mayor tranquilidad.

«Los gastos veterinarios inesperados son una de las principales razones por las que muchas familias deben asumir deudas o tomar decisiones difíciles respecto a la salud de su mascota. Contar con un seguro permite brindar la atención necesaria sin comprometer la economía familiar», indicó.

El Seguro de Mascotas de Mapfre contempla coberturas para gastos veterinarios por enfermedades o accidentes, responsabilidad civil y gastos de búsqueda en caso de extravío, ofreciendo un respaldo para quienes buscan cuidar a sus animales de compañía de manera responsable.