Cada 8 de agosto, el Día Internacional del Gato nos recuerda lo especiales que son estos compañeros de cuatro patas: independientes, cariñosos y llenos de personalidad. Su bienestar es parte esencial de nuestro hogar, y una buena forma de demostrarles cariño es cuidando su salud y rutina diaria.

Pensando en ellos, Xiaomi presenta el nuevo Smart Pet Food Feeder 2, un alimentador automático inteligente diseñado para ofrecer una alimentación personalizada para gatos, con control remoto desde tu smartphone y un sistema que garantiza frescura en cada croqueta.

Alimentación inteligente y personalizada para tu gato

Cada gato es único. Su edad, peso y nivel de actividad influyen directamente en sus necesidades alimenticias. Con el Xiaomi Smart Pet Food Feeder 2, puedes programar planes de alimentación personalizados, definir horarios específicos, controlar las porciones y monitorear los hábitos alimenticios desde la app Mi Home.

Esta tecnología ayuda a prevenir el sobrepeso, mejora la digestión y promueve una vida más saludable para tu mascota, al mismo tiempo que simplifica tu rutina diaria.

Frescura garantizada con sistema de sellado hermético

Uno de los problemas más comunes con el alimento seco es la pérdida de frescura. Este alimentador automático para gatos cuenta con un triple sistema de sellado hermético que protege el alimento del aire y la humedad, manteniéndolo fresco por más tiempo.

Con una capacidad de hasta 4 litros, puedes almacenar alimento para varios días. Y si el nivel está bajo, recibirás una notificación en tu celular gracias a sus sensores inteligentes integrados.

Control remoto desde tu celular, estés donde estés

Ya no importa si estás en el trabajo, de viaje o fuera de casa por unas horas. Con el Xiaomi Smart Pet Food Feeder 2 puedes alimentar a tu gato de forma remota desde tu celular. Solo necesitas conexión a internet y la app Mi Home.

Este alimentador inteligente se adapta a tu estilo de vida y garantiza que tu mascota mantenga una rutina estable y segura, fortaleciendo su bienestar emocional.

Un regalo ideal para el Día Internacional del Gato

En esta fecha especial, Xiaomi te invita a celebrar a tu gato con tecnología que mejora su calidad de vida. Porque alimentar no es solo una tarea: es una forma de demostrar amor, incluso cuando no estás cerca.

Con el Xiaomi Smart Pet Food Feeder 2, transforma cada comida en un gesto de cuidado, protección y cariño.