El Vaticano dio a conocer la agenda oficial del viaje apostólico del papa León XIV al Perú, previsto entre el 11 y el 16 de noviembre de 2026. El itinerario contempla seis jornadas con celebraciones religiosas, reuniones institucionales y encuentros con distintos sectores de la sociedad peruana.

La visita llevará al sumo pontífice por diferentes puntos del país, entre ellos Lima, Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa. La programación incluye misas multitudinarias, reuniones con obispos y sacerdotes, actividades con jóvenes y universitarios, así como un encuentro con representantes de los pueblos amazónicos.

El programa difundido también precisa los horarios de los principales actos. De esta manera, los fieles pueden conocer con anticipación dónde estará León XIV durante cada una de las jornadas de su visita al Perú.

Miércoles 11 de noviembre: llegada del papa León XIV al Perú

Antes de arribar al territorio peruano, León XIV cumplirá actividades en Argentina. A las 8:00 a. m. visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y, a las 10:00 a. m., celebrará una misa en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján.

Tras una ceremonia de despedida programada para la 1:30 p. m., el pontífice partirá a las 2:00 p. m. desde Buenos Aires rumbo a Lima.

Su llegada a la Base Aeronaval del Callao está prevista para las 5:30 p. m., donde tendrá lugar la acogida oficial. Posteriormente, a las 6:15 p. m., participará en la ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno.

A las 6:45 p. m., León XIV realizará una visita al presidente de la República. La primera jornada concluirá con un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, desde las 7:45 p. m.

Jueves 12 de noviembre: encuentros con obispos, religiosos y jóvenes en Lima

La segunda jornada estará concentrada íntegramente en Lima. A las 9:30 a. m., el papa sostendrá un encuentro con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal.

A las 10:20 a. m. encabezará la celebración de la Hora Media en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista, acompañado por obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales.

Posteriormente, a las 11:30 a. m., participará en un encuentro sobre los desafíos y esperanzas para el futuro del pueblo peruano en la plaza de la Catedral.

Uno de los actos centrales de la jornada tendrá lugar a las 6:00 p. m. en el Estadio Monumental de Lima, donde León XIV encabezará una vigilia de oración con jóvenes y universitarios. A las 8:00 p. m. está prevista una cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

Viernes 13 de noviembre: León XIV viajará a Chiclayo y Pimentel

El viernes, el pontífice dejará temporalmente Lima. Su vuelo partirá de la Base Aeronaval del Callao a las 7:40 a. m. y llegará a la Base Aérea de Chiclayo “Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo” a las 9:10 a. m.

A las 10:30 a. m., León XIV celebrará una misa en las Pampas de Pimentel. Más tarde realizará una visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero.

Por la tarde, a las 4:30 p. m., se reunirá con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y representantes pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

La agenda continuará a las 5:45 p. m. con un encuentro con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Finalmente, a las 7:00 p. m., cenará con sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo.

Sábado 14 de noviembre: actividades en Chiclayo y Santa Cruz de Succhabamba

El sábado comenzará con el rito de coronación de la Virgen Inmaculada, programado para las 8:00 a. m. en la Catedral de Santa María.

A las 9:10 a. m., el papa partirá en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba, donde llegará aproximadamente a las 9:50 a. m. A las 11:00 a. m. celebrará una misa en la explanada de esta localidad.

Después de regresar a Chiclayo, León XIV participará a las 5:30 p. m. en un encuentro de oración con la comunidad católica por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en el santuario que lleva su nombre.

Domingo 15 de noviembre: visita a Cusco y encuentro con pueblos amazónicos en Pucallpa

La agenda del domingo llevará al papa León XIV a Cusco y Pucallpa. El vuelo desde Chiclayo partirá a las 7:50 a. m. y su llegada al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete del Cusco está programada para las 10:00 a. m.

Media hora después participará en un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en Saqsaywaman. A las 11:45 a. m. encabezará la oración del Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María.

A la 1:05 p. m., el pontífice partirá hacia Pucallpa, donde llegará a las 2:30 p. m. Su primera actividad será un encuentro con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao, previsto para las 3:00 p. m.

A las 4:45 p. m. celebrará una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali. Posteriormente, a las 7:05 p. m., emprenderá el retorno a Lima y llegará a la Base Aeronaval del Callao a las 8:20 p. m.

Lunes 16 de noviembre: misa en Las Palmas y despedida del Perú

La última jornada de la visita del papa León XIV al Perú comenzará a las 8:30 a. m. con una visita al personal y a los asistidos de la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

A las 10:30 a. m., el pontífice presidirá una misa en la Base Aérea Las Palmas, uno de los últimos grandes actos públicos contemplados en su recorrido por el país.

Finalmente, a la 1:15 p. m. se realizará la ceremonia oficial de despedida en la Base Aeronaval del Callao. La partida del papa rumbo a Roma está programada para la 1:45 p. m., con lo que concluirá su visita de seis días al Perú.

El extenso programa refleja que el viaje tendrá componentes religiosos, pastorales, institucionales y sociales, con actividades dirigidas tanto a la Iglesia católica como a jóvenes, universitarios, autoridades y comunidades de diferentes regiones del país.

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