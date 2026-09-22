Si te robaron tu vehículo, hay nuevas formas de alertar a las autoridades y ubicarlo pronto. La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) fortalece la seguridad ciudadana a través de su plataforma digital gratuita «Alerta Robo».

Se trata de una herramienta que permite a los propietarios afectados por la sustracción de su automóvil interponer un reporte inmediato utilizando su Tarjeta de Identificación Vehicular Electrónica (TIVe). Al hacerlo, el sistema distribuye automáticamente la alerta en otros servicios de la Sunarp.

Este esfuerzo conjunto busca optimizar la prevención del delito, funcionando como un filtro de verificación en tiempo real para quienes desean comprar un vehículo usado o detectan unidades sospechosas en sus vecindarios.

Con solo consultar el número de placa, la ciudadanía puede verificar si el vehículo ha sido reportado como robado y tomar las acciones correspondientes, contribuyendo así con la seguridad ciudadana.

La inmediatez del reporte es un factor clave, ya que la advertencia activa de forma simultánea las señales de alerta en los servicios de «Consulta Vehicular», «Conoce Aquí» y en toda la publicidad registral que emite la institución.

Por este motivo, se recomienda a las víctimas de robos a generar el aviso digital inmediatamente después de ocurrido el incidente delictivo.

Sunarp: Gracias a “Alerta Robo” usuarios pueden saber si el auto que le quieren vender o el que ronda su casa es un vehículo robado

Paso a paso para activar la alerta:

Ingreso al sistema: Acceder al portal oficial de servicios en línea de la Sunarp (sunarp.gob.pe) y seleccionar el ícono ‘Alerta Robo’.

Validación de identidad: Aceptar los términos de uso y validar el número de DNI, teléfono celular del usuario y los datos específicos del vehículo afectado.

Declaración Jurada: Completar el formulario virtual asegurando la veracidad de la información provista para emitir el «Aviso Electrónico de Robo».

Es importante precisar que esta alerta digital tiene una vigencia de 20 días calendario. Durante este periodo, el propietario del vehículo debe formalizar la denuncia penal ante la comisaría sectorial, lo que permitirá a la PNP gestionar la posterior anotación formal del robo ante la Sunarp, publicitando tal situación ante el registro.

Dato importante

En lo que va del 2026 se han contabilizado 846 alertas de robo de vehículos. Asimismo, la distribución geográfica de las alertas generadas a nivel nacional posiciona a Lima como la zona registral con mayor incidencia registrando 554 casos. Le siguen las ciudades de Chiclayo (45), Huancayo (42), Trujillo (33), Cusco (29), Arequipa (29) y Piura (27).