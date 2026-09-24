HUAWEI presentó en el mercado peruano el HUAWEI WATCH D3, un smartwatch enfocado en el seguimiento de la presión arterial y otros indicadores de salud. Su propuesta combina mediciones durante el día y la noche con un formato más ligero, recordatorios inteligentes y funciones que permiten consultar tendencias y reunir información sobre el bienestar del usuario.

El dispositivo incorpora un sistema de medición mediante una bolsa de aire mecánica integrada en la correa, junto con un sensor de alta precisión y un algoritmo de medición adaptativo. Entre sus principales características destaca la compatibilidad con el monitoreo ambulatorio de la presión arterial (MAPA) durante 24 horas, pensado para registrar cómo evoluciona este indicador en diferentes momentos de la jornada.

La información relacionada con la salud requiere especial cuidado en cuanto a fiabilidad y contexto. Por ello, además de explicar las funciones del dispositivo, es relevante precisar que sus datos pueden servir para conocer y seguir determinados indicadores, pero el smartwatch no sustituye una evaluación, diagnóstico o consulta con un profesional de la salud. Este enfoque también responde a las recomendaciones de Google de reforzar la fiabilidad y el E-E-A-T en contenidos que pueden afectar a la salud de las personas. Google Discover_ Crear contenid…

Un diseño más ligero para usarlo durante el día y la noche

Uno de los cambios del HUAWEI WATCH D3 está en su construcción. El reloj cuenta con un cuerpo de 11,3 mm de grosor y un peso aproximado de 40 gramos, características orientadas a facilitar su uso prolongado.

A ello se suma una correa con bolsa de aire de 25,5 mm, elemento fundamental para realizar las mediciones de presión arterial. La combinación busca reducir la sensación de presión sobre la muñeca durante actividades cotidianas como caminar o trabajar y, especialmente, durante el descanso nocturno.

Esta característica adquiere relevancia porque algunas de las funciones del reloj están diseñadas precisamente para obtener registros durante diferentes momentos del día, incluido el sueño.

Cómo funciona el monitoreo de presión arterial durante 24 horas

El HUAWEI WATCH D3 utiliza una bolsa de aire mecánica capaz de aplicar compresión sobre la muñeca para efectuar las mediciones. Este sistema trabaja conjuntamente con un sensor y un algoritmo adaptativo.

Una de sus funciones centrales es el MAPA de 24 horas (monitoreo ambulatorio de la presión arterial). De acuerdo con la información proporcionada por HUAWEI, esta modalidad permite observar las tendencias de presión arterial a lo largo del día y durante la noche.

La compañía señala como referencia las guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de Hipertensión (ESH) para el monitoreo ambulatorio, según las cuales las mediciones durante 24 horas deben realizarse en intervalos de entre 15 y 30 minutos, con al menos un 70 % de lecturas válidas, incluidas 20 durante el día y siete durante la noche.

En el reloj, los intervalos pueden personalizarse y el usuario también puede iniciar mediciones manuales cuando lo considere necesario. Durante la noche, el dispositivo realiza el inflado automáticamente y emplea un funcionamiento diseñado para generar menos interrupciones mientras la persona duerme.

Un modo con menos mediciones para observar tendencias

Además del MAPA convencional, el smartwatch incorpora el denominado Estudio de MAPA no intrusivo, una modalidad planteada para reducir la frecuencia de los inflados.

En este caso, el reloj efectúa cuatro mediciones durante el día y tres durante la noche utilizando el sistema de bolsa de aire. Posteriormente, los registros son procesados mediante HUAWEI TruSense System para presentar un gráfico con tendencias de fluctuación y valores promedio de presión arterial.

Esta alternativa busca ofrecer una forma menos disruptiva de observar cambios a lo largo del tiempo, especialmente para quienes desean mantener un seguimiento periódico sin realizar mediciones tan frecuentes.

HUAWEI WATCH D3 mide la presión antes y después del ejercicio

El ejercicio puede provocar variaciones en la presión arterial, por lo que el HUAWEI WATCH D3 incorpora una función específica para efectuar mediciones antes y después de una sesión de actividad física.

Según HUAWEI, esta herramienta permite comprobar la presión arterial antes del ejercicio y registrar posteriormente los cambios producidos tras el entrenamiento. La compañía indica que esta función cuenta con certificación CE.

Asimismo, HUAWEI señala que los modos de presión arterial en reposo, medición antes y después del ejercicio y MAPA han recibido certificación CE para dispositivos médicos.

Estos registros aportan información adicional para conocer la respuesta del organismo en distintos momentos, aunque sus resultados deben interpretarse dentro de sus limitaciones y no utilizarse por sí solos para tomar decisiones médicas.

Un panorama de salud con hasta 13 indicadores

El seguimiento de la presión arterial no es la única función relacionada con bienestar. A través de Panorama de mi salud, el HUAWEI WATCH D3 puede elaborar en aproximadamente 60 segundos un informe que reúne hasta 13 indicadores.

Entre los datos incluidos se encuentran la frecuencia cardiaca, presión arterial y SpO₂. De esta manera, el usuario puede consultar distintos indicadores desde un mismo entorno y observarlos de forma conjunta.

La función Resumen de salud también integra los registros de presión arterial con información sobre sueño y actividad, facilitando la consulta de tendencias a más largo plazo.

Comunidad de salud permite consultar información de familiares

Otra herramienta disponible es Comunidad de salud, diseñada para centralizar determinados datos compartidos por familiares. Desde allí es posible consultar información como presión arterial, frecuencia cardiaca, SpO₂ y otros registros de salud.

De acuerdo con HUAWEI, cuando el sistema identifica determinadas anomalías puede generar alertas en tiempo real, una función orientada a mantener informados a los integrantes de la comunidad que tengan acceso a esos datos.

El objetivo es que el reloj no se limite a mostrar mediciones aisladas, sino que facilite la observación de tendencias y el seguimiento de distintos indicadores a lo largo del tiempo.

Disponibilidad del HUAWEI WATCH D3 en Perú

El HUAWEI WATCH D3 estará disponible próximamente en Perú a través de la HUAWEI Perú Store. Se ofrecerá en tres acabados: negro, dorado y dorado moca.

La compañía no ha indicado en la información proporcionada una fecha concreta de inicio de ventas ni el precio para el mercado peruano, por lo que resulta preferible no anticipar esos datos hasta que sean confirmados oficialmente.

Aunque sus herramientas amplían las posibilidades de seguimiento de la presión arterial desde la muñeca, HUAWEI precisa que el dispositivo no reemplaza una consulta médica. Sus mediciones pueden aportar información para conocer mejor determinados indicadores y sus tendencias, pero ante resultados inusuales, síntomas o dudas sobre la presión arterial corresponde recurrir a un profesional de la salud.