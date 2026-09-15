La experiencia de usar una tablet para leer, escribir, dibujar o trabajar no depende únicamente de la resolución o el brillo de la pantalla. La manera en que el cristal interactúa con la luz del entorno también influye en la visibilidad y en la sensación que se obtiene al deslizar un lápiz óptico sobre su superficie.

Las pantallas tradicionales de acabado brillante pueden reflejar lámparas, ventanas y otras fuentes de iluminación. Frente a este escenario, los fabricantes han desarrollado pantallas mate y tecnologías antirreflejo que buscan dispersar la luz y, al mismo tiempo, ofrecer una textura más próxima a la del papel.

Una de estas soluciones es PaperMatte, tecnología utilizada por Huawei en diferentes modelos de la familia HUAWEI MatePad. Su propuesta no consiste simplemente en colocar una lámina mate sobre el panel: emplea un grabado nanométrico aplicado directamente sobre el cristal, diseñado para dispersar la luz que llega a la superficie y disminuir los reflejos.

¿Cómo una pantalla mate puede imitar la sensación del papel?

La diferencia se percibe especialmente cuando se utiliza un lápiz óptico. Mientras una pantalla convencional presenta una superficie lisa sobre la que el lápiz se desliza con facilidad, PaperMatte incorpora resistencia y microvibraciones para generar una interacción más parecida a la que se produce entre un lápiz y una hoja.

La primera generación de esta tecnología, presentada en 2023, consiguió reducir aproximadamente un 97 % de la interferencia ocasionada por la luz externa, según la información proporcionada sobre PaperMatte. Además, incorporó estas características táctiles para acercar la escritura digital a una experiencia más natural.

Este tipo de solución resulta especialmente relevante para quienes utilizan una tablet durante periodos prolongados para tomar apuntes, estudiar, leer documentos, realizar bocetos o trabajar, ya que el objetivo no es únicamente modificar la apariencia del panel, sino mejorar la interacción cotidiana con el dispositivo.

PaperMatte evolucionó para reducir todavía más los reflejos

La segunda generación de PaperMatte aumentó hasta un 99 % la reducción de la interferencia provocada por la luz e incorporó capas nano ópticas orientadas a disminuir la reflectividad de la pantalla.

Esta evolución también obtuvo certificaciones de SGS y TÜV Rheinland relacionadas con aspectos como la baja fatiga visual, reducción de luz azul, ausencia de parpadeo y control de reflejos.

De acuerdo con las pruebas asociadas a estas certificaciones y con la información facilitada por Huawei, una pantalla PaperMatte puede registrar un 20 % menos de fatiga cerebral y un 41 % menos de fatiga visual frente a una pantalla convencional. Estas cifras corresponden a condiciones de prueba específicas y no implican necesariamente que todos los usuarios experimenten los mismos resultados.

El desafío de combinar una superficie mate con una pantalla OLED

Tras mejorar el tratamiento antirreflejo, el siguiente reto tecnológico fue trasladar este concepto a los paneles OLED, valorados por características como sus niveles de contraste, brillo y reproducción del color.

El desafío está en conseguir que el tratamiento de la superficie reduzca los reflejos sin afectar de manera significativa las propiedades visuales que distinguen a este tipo de pantalla. Para ello, Huawei combinó el grabado nanométrico con diferentes tratamientos antirreflejo destinados a conservar la calidad de imagen.

Esta evolución se incorporó en la HUAWEI MatePad Pro Max, modelo recientemente presentado que integra una pantalla OLED flexible PaperMatte ultra clara.

Según la compañía, esta pantalla puede reducir en un 50 % los pequeños destellos que pueden aparecer en determinadas superficies mate. De esta manera, la tecnología busca resolver uno de los desafíos habituales de estos acabados: controlar la luz ambiental manteniendo una imagen clara.

¿Qué cambia realmente al utilizar una tablet con pantalla mate?

Más allá de las especificaciones técnicas, el propósito de estas tecnologías es modificar dos aspectos concretos de la experiencia: cómo se ve la pantalla bajo diferentes condiciones de iluminación y cómo se siente al escribir sobre ella.

La dispersión de la luz ayuda a disminuir reflejos, mientras que la textura del cristal pretende aportar una resistencia perceptible durante la escritura. La combinación cobra especial importancia en tablets utilizadas como cuadernos digitales o herramientas de productividad, donde el usuario puede pasar varias horas mirando el panel e interactuando con un lápiz óptico.

Así, la evolución de las pantallas PaperMatte muestra que la competencia entre tablets ya no se limita a ofrecer más resolución o brillo. El tratamiento de la superficie y la experiencia de escritura también se han convertido en elementos que pueden diferenciar la forma de utilizar estos dispositivos.

Para conocer las características y funcionalidades de las tablets de Huawei, se puede consultar la HUAWEI Perú Store. Los dispositivos de la marca también están disponibles, de acuerdo con la información proporcionada, en Hiraoka, Ripley, Falabella y Mercado Libre.