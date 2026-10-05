El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta meteorológica por frío que afectará zonas de la sierra centro y sur.

Las regiones comprendidas en este anuncio incluyen Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Pasco y Puno.

Especialistas avisan que las temperaturas mínimas por la mañana bajarán hasta entre 0 °C y -6 °C en zonas sobre los 3.500 m s. n. m.

Escenario de vientos y aumento de temperatura diurna

El informe del Senamhi detalla que el descenso térmico vendrá acompañado de ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

Las corrientes de viento harán que el frío se sienta mucho más fuerte en las noches y madrugadas en la sierra. Asimismo, en los pueblos ubicados a más de 4.000 metros de altura, la temperatura bajará hasta alcanzar los -16 °C.

Recomendaciones de las autoridades

Ante dicho pronóstico, eI Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a la población a tomar precauciones inmediatas para prevenir complicaciones de salud.

La entidad recomendó evitar corrientes heladas y cubrirse cabeza, rostro y boca para impedir que el aire frío ingrese a las vías respiratorias.

Como parte de las medidas básicas de abrigo, el organismo instó al uso de prendas gruesas como chompas, gorros y guantes, poniendo especial énfasis en la protección de los sectores más vulnerables, como los niños y los adultos mayores, durante las horas de menor temperatura.