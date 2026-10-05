Los intentos de robo y hackeo de cuentas de WhatsApp se han convertido en un riesgo que obliga a los usuarios a prestar mayor atención a la seguridad de sus celulares.

Un código de verificación compartido por error, un enlace fraudulento o una sesión abierta en un dispositivo desconocido pueden facilitar el acceso no autorizado a una cuenta.

Frente a este escenario, adoptar medidas preventivas y revisar periódicamente las opciones de privacidad puede ayudar a reducir el riesgo de suplantación de identidad, una modalidad que además puede ser utilizada para intentar engañar a familiares, amigos y otros contactos de la víctima.

Claro Perú recomienda aplicar cuatro medidas de seguridad para reforzar la protección de las aplicaciones de mensajería y de la información almacenada en los dispositivos móviles.

Activa la verificación en dos pasos de WhatsApp

Una de las principales medidas de protección consiste en habilitar la verificación en dos pasos. Esta función permite establecer un PIN de seguridad de seis díitos que será solicitado cuando se intente registrar el número telefónico en un nuevo dispositivo.

Este mecanismo añade una barrera adicional frente a los intentos de tomar el control de una cuenta, especialmente cuando una tercera persona ha conseguido obtener el código de registro enviado al teléfono.

Por ello, además de activar esta función, resulta importante mantener el PIN de WhatsApp en reserva y evitar compartirlo con otras personas.

Nunca compartas los códigos de verificación que recibes por SMS

Otra regla fundamental es proteger los códigos de confirmación y verificación recibidos por SMS o correo electrónico.

Los usuarios deben desconfiar de cualquier mensaje o llamada que solicite estas claves, incluso cuando aparentemente provenga de una persona conocida.

Los ciberdelincuentes pueden recurrir a cuentas previamente comprometidas para contactar a familiares o amigos y solicitar información bajo el argumento de una supuesta emergencia.

Compartir un código de seguridad puede facilitar que un tercero intente registrar la cuenta en otro dispositivo y tomar el control del servicio.

Revisa los dispositivos vinculados a tu cuenta

También es recomendable ingresar periódicamente a la sección de dispositivos vinculados de WhatsApp y verificar qué computadoras, navegadores u otros equipos tienen acceso a la cuenta.

Si aparece un dispositivo que el usuario no reconoce o que ya no utiliza, la recomendación es cerrar inmediatamente esa sesión.

Esta revisión puede resultar especialmente útil para detectar accesos que hayan permanecido activos sin conocimiento del propietario de la cuenta.

Cuidado con los enlaces falsos y ataques de phishing

Los enlaces sospechosos siguen siendo una de las vías utilizadas para intentar obtener información personal, contraseñas o credenciales de acceso.

Mensajes que anuncian premios inesperados, promociones demasiado atractivas, supuestos problemas con una cuenta o solicitudes urgentes deben ser revisados con precaución antes de abrir cualquier enlace.

Mediante el phishing, los ciberdelincuentes buscan hacerse pasar por empresas, instituciones o personas de confianza para inducir al usuario a entregar voluntariamente sus datos.

Por ello, se recomienda evitar ingresar a enlaces enviados por remitentes desconocidos y verificar directamente en los canales oficiales cualquier comunicación que genere dudas.

¿Qué tiene que ver el buzón de voz con el robo de cuentas?

Como medida adicional de seguridad, Claro Perú informó que mantiene bloqueada la posibilidad de recuperar el buzón de voz de manera remota desde otra línea.

Según explicó la empresa, este mecanismo puede ser aprovechado para intentar interceptar códigos de verificación enviados por las aplicaciones de mensajería.

En caso de que alguien intente ingresar al buzón, el usuario recibirá un mensaje alertándolo sobre el intento de acceso.

Qué hacer para mantener protegida tu cuenta de WhatsApp

La seguridad digital no depende únicamente de una configuración realizada una sola vez. Los métodos empleados para intentar obtener contraseñas, códigos y datos personales cambian constantemente.

Por ello, además de activar la verificación en dos pasos, resulta recomendable revisar regularmente los dispositivos vinculados, mantener bajo reserva los códigos recibidos por SMS y desconfiar de mensajes que soliciten información personal con carácter de urgencia.

Claro Perú también aconseja mantenerse informado sobre nuevas modalidades de fraude y prestar atención a las alertas de seguridad emitidas por las plataformas digitales.

Estas medidas no eliminan por completo el riesgo, pero pueden dificultar considerablemente los accesos no autorizados a WhatsApp y otros servicios de mensajería utilizados desde el celular.