El Balón de Oro 2026 coronó a Harry Kane y Alexia Putellas como los mejores futbolistas del planeta en una ceremonia celebrada en Londres.

La gala organizada por France Football y la UEFA reunió a las principales figuras del fútbol mundial para entregar los galardones de la temporada.

Consagración de Harry Kane en el Balón de Oro y el top 5

El delantero inglés Harry Kane obtuvo el Balón de Oro tras firmar una campaña extraordinaria de 73 goles con el Bayern Múnich y con la selección mayor de inglaterra.

Asimismo, detrás del atacante británico quedaron el francés Kylian Mbappé en el segundo lugar y el joven Lamine Yamal completando el podio internacional.

Para completar, el centrocampista español Rodrigo Hernández y el astro argentino Lionel Messi cerraron las posiciones del top 5 masculino de la temporada, tras sus destacadas participaciones en el Mundial jugado a mitad de año.

Alexia Putellas hace historia y Lamine Yamal repite trofeo

En la rama femenina, la española Alexia Putellas hizo historia al conquistar su tercer trofeo tras liderar al FC Barcelona en la última campaña, conquistando la Champions League Femenina.

De esta manera, la mediocampista azulgrana ratificó su hegemonía en el fútbol femenino tras recuperarse de sus lesiones y volver a su mejor nivel.

En las distinciones juveniles, Lamine Yamal volvió a ser premiado con el Trofeo Kopa al mejor jugador joven del fútbol mundial por tercera vez.

De este logro, el atacante español hizo historia al convertirse en el primer futbolista que conquista este galardón juvenil en tres ediciones consecutivas.

Dominio español en el banquillo y reconocimientos a mejores clubes

Asimismo, el guardameta español Unai Simón conquistó el Trofeo Yashin al mejor portero, mientras que Cata Coll venció en la categoría femenina.

En los banquillos, Luis de la Fuente y Pere Romeu recibieron las distinciones a mejores entrenadores del año masculino y femenino respectivamente.

Finalmente, la ceremonia del Balón de Oro reconoció al Paris Saint-Germain y al FC Barcelona como los mejores clubes masculino y femenino de la temporada.