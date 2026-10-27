Plantel de la Selección Peruana Sub-15 durante su participación en el Mundial de Bakú, donde sumaron 13 puntos en la primera fase.
Google Seguir en Google Agrega En Línea en  Google WhatsApp Canal en WhatsApp Facebook Messenger Canal de Facebook

La Selección Peruana Sub-15 clasificó a la siguiente etapa de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA tras cerrar invicta la fase de grupos en Azerbaiyán.

El conjunto nacional sumó 13 puntos en el Grupo O de Bakú tras registrar cuatro victorias y un empate durante los tres primeros días de competencia oficial.

Perú apuesta por la altura de Cusco y enfrentará a Bolivia y Honduras en noviembre
Te puede interesar:
Perú apuesta por la altura de Cusco y enfrentará a Bolivia y Honduras en noviembre

Campaña invicta y liderazgo en el Grupo O de Bakú

En el inicio del certamen, la Blanquirroja igualó 2-2 ante Bielorrusia con goles de Salvador Hidalgo y Piero Oliva en un disputado compromiso internacional.

Asimismo, en la segunda jornada, el equipo peruano desató su poderío ofensivo para golear categóricamente por 12-0 al seleccionado de Papúa Nueva Guinea.

Posteriormente, el plantel nacional consolidó su buen momento futbolístico al derrotar por 2-0 a Botsuana gracias a los tantos convertidos por Stephano Chávez y Edinson Vela.

Triunfos ante Malí y Mongolia sellan la clasificación

En la fecha decisiva, la Selección Peruana Sub-15 superó por 2-1 a la escuadra de Malí, rival africano que llegaba con puntaje perfecto al encuentro.

¡Brasil le dice adiós al Mundial FIFA! Noruega venció 2-1 al pentacampeón con dos goles de Haaland
Te puede interesar:
¡Brasil le dice adiós al Mundial FIFA! Noruega venció 2-1 al pentacampeón con dos goles de Haaland

Asimismo, en el cierre de la serie grupal, los juveniles peruanos derrotaron por 1-0 a Mongolia tras superar un cerrojo defensivo muy ajustado.

Con estos resultados, la escuadra que dirige Diego Ortiz acumuló cuatro victorias y un empate en sus cinco compromisos disputados, lo cual dejó a la Bicolor en la cima de la tabla de forma invicta.

Clasificación al Nivel A de las fases finales en Azerbaiyán

Por otro lado, el primer lugar en el Grupo O le otorga a la Selección Peruana Sub-15 el acceso directo para disputar el máximo torneo del Nivel A.

Esta nueva fase dividirá a las selecciones en seis niveles según su rendimiento, otorgando el título mundial al ganador absoluto del Nivel A.

Los futbolistas peruanos afrontarán nuevos encuentros bajo la modalidad de fútbol 8 para buscar el trofeo principal en territorio azerbaiyano.

En Línea - Periodismo en Línea en Google Noticias