La Selección Peruana Sub-15 clasificó a la siguiente etapa de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA tras cerrar invicta la fase de grupos en Azerbaiyán.

El conjunto nacional sumó 13 puntos en el Grupo O de Bakú tras registrar cuatro victorias y un empate durante los tres primeros días de competencia oficial.

Campaña invicta y liderazgo en el Grupo O de Bakú

En el inicio del certamen, la Blanquirroja igualó 2-2 ante Bielorrusia con goles de Salvador Hidalgo y Piero Oliva en un disputado compromiso internacional.

Asimismo, en la segunda jornada, el equipo peruano desató su poderío ofensivo para golear categóricamente por 12-0 al seleccionado de Papúa Nueva Guinea.

Posteriormente, el plantel nacional consolidó su buen momento futbolístico al derrotar por 2-0 a Botsuana gracias a los tantos convertidos por Stephano Chávez y Edinson Vela.

Triunfos ante Malí y Mongolia sellan la clasificación

En la fecha decisiva, la Selección Peruana Sub-15 superó por 2-1 a la escuadra de Malí, rival africano que llegaba con puntaje perfecto al encuentro.

Asimismo, en el cierre de la serie grupal, los juveniles peruanos derrotaron por 1-0 a Mongolia tras superar un cerrojo defensivo muy ajustado.

Con estos resultados, la escuadra que dirige Diego Ortiz acumuló cuatro victorias y un empate en sus cinco compromisos disputados, lo cual dejó a la Bicolor en la cima de la tabla de forma invicta.

Clasificación al Nivel A de las fases finales en Azerbaiyán

Por otro lado, el primer lugar en el Grupo O le otorga a la Selección Peruana Sub-15 el acceso directo para disputar el máximo torneo del Nivel A.

Esta nueva fase dividirá a las selecciones en seis niveles según su rendimiento, otorgando el título mundial al ganador absoluto del Nivel A.

Los futbolistas peruanos afrontarán nuevos encuentros bajo la modalidad de fútbol 8 para buscar el trofeo principal en territorio azerbaiyano.