Patrick Stewart, el actor que dio vida al capitán Jean-Luc Picard en “Star Trek” y al profesor Charles Xavier en “X-Men”, falleció a los 86 años en su casa de Los Ángeles, según la información de El Comercio incluida en el material proporcionado, que atribuye la noticia a su portavoz, Kelly Bush Novak.

El texto señala que murió el miércoles por la noche y recoge un comunicado publicado en sus redes sociales sobre un periodo de enfermedad relacionado con el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy. Su trayectoria abarcó más de seis décadas e incluyó teatro clásico, producciones de ciencia ficción, películas de superhéroes y actuaciones de voz.

Jean-Luc Picard, el personaje que llevó a Patrick Stewart a la fama mundial

En 1987, Stewart asumió el mando de la nave Enterprise como Jean-Luc Picard en “Star Trek: The Next Generation”. La serie se emitió hasta 1994 y convirtió al intérprete británico en uno de los rostros más reconocibles de la franquicia.

Picard destacaba por su carácter reflexivo y por afrontar dilemas morales durante las misiones de su tripulación. El personaje acercó el trabajo de Stewart a una audiencia mucho más amplia que la que hasta entonces lo conocía por sus actuaciones teatrales.

El vínculo continuó con varias películas y, décadas después, con “Star Trek: Picard”, emitida entre 2020 y 2023. Así, el actor volvió a interpretar al capitán que había marcado una parte central de su carrera.

El Profesor X de “X-Men” y su amistad con Ian McKellen

Stewart encontró otro papel emblemático en Charles Xavier, el fundador telépata de los X-Men. Lo interpretó desde la película estrenada en 2000 y retomó al personaje en distintas producciones, entre ellas “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, de 2022.

El rodaje de la primera entrega de “X-Men” también fortaleció su amistad con Ian McKellen, quien encarnó a Magneto. La cercanía entre ambos trascendió las pantallas: McKellen ofició el matrimonio de Stewart con la cantante y compositora Sunny Ozell en 2013.

Su actividad profesional también incluyó la comedia. Durante más de 20 años prestó su voz a “American Dad”, la serie animada de Seth MacFarlane, en un registro muy distinto del que lo hizo conocido como Picard y Xavier.

Del teatro en Yorkshire al reconocimiento como sir Patrick Stewart

Nacido en 1940 en Mirfield, Yorkshire, Stewart comenzó a actuar durante su infancia en grupos locales de teatro juvenil. Antes de dedicarse profesionalmente a los escenarios, trabajó brevemente como periodista y vendedor de muebles.

En 1966 se incorporó a la Royal Shakespeare Company, donde permaneció hasta 1982. Durante ese periodo participó en obras como “A Midsummer Night’s Dream”, “The Merchant of Venice” y “The Winter’s Tale”, y consolidó su prestigio como intérprete shakespeariano.

Aunque alcanzó reconocimiento internacional en el cine y la televisión, regresó al teatro en distintas etapas de su vida. Obtuvo tres premios Laurence Olivier, el más reciente en 2009 por su interpretación de Claudio en “Hamlet”.

En 2010, la reina Isabel II lo nombró caballero por sus servicios al arte dramático. Desde entonces recibió el tratamiento de sir Patrick Stewart, una distinción que coronó una trayectoria construida entre los escenarios y las pantallas.